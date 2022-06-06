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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске будут судить похитителя крышек канализационных люков

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд рассмотрит уголовное дело о краже крышек канализационных люков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступления произошли в феврале-марте 2022 года. Крышки люков пропали с улиц Егорова, Молодежной и Успенского. По записям камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что каждый раз украденное вывозили на одной и той же машине. Ее владельца задержали. Мужчина рассказал, что несколько раз помогал своему знакомому сдавать металл в пункты приема.

После этого задержали подозреваемого - 26-летнего мужчину, неоднократно судимого за кражи и наркотики. Он признался, что украл девять люков. Общая сумма ущерба составила около 84 тыс. рублей.

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