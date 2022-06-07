Жителя Новокуйбышевска обвиняют в убийстве собутыльника

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в марте 2022 г. мужчина выпивал со знакомыми и поссорился с одним из участников компании. Конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой обвиняемый ударил знакомого кухонным ножом в грудь, а затем бил еще каким-то предметом.
Потерпевший скончался от травм до прибытия "скорой". Подозреваемый попытался скрыться, но полицейские задержали его.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне