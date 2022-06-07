Жителя Новокуйбышевска обвиняют в убийстве собутыльника

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в марте 2022 г. мужчина выпивал со знакомыми и поссорился с одним из участников компании. Конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой обвиняемый ударил знакомого кухонным ножом в грудь, а затем бил еще каким-то предметом.

Потерпевший скончался от травм до прибытия "скорой". Подозреваемый попытался скрыться, но полицейские задержали его.