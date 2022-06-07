В Самаре масштабно отметят 350-летие Петра I

В пятницу, 9 июня, в день 350-летия Петра I (1672-1725) в Самаре пройдут выставки, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные 350-летию Петра I.

8 июня СОУНБ (пр. Ленина, 14а) приглашает на две выставки: историко-книжную выставку "Петр I. Правитель. Просветитель" (12+), открытую в отделе редких книг, и экспозицию "Петр I и Самарский край" (12+) в краеведческом отделе библиотеки.

В отделе редких книг можно будет посмотреть книги петровской эпохи. Это работа Дмитрия Кантемира "Книга систима, или Состояние мухаммеданския религии" (1722), "Феатрон, или Позор исторический" Вильгельма Стратемана (1724), "Введение, в гисторию европеискую" Самуэля Пуфендорфа (1718). Переводом этой книги занимался епископ Гавриил Бужинский, он решил опустить абзац, где не в лучшем свете представлен русский народ. Петр I знал несколько языков и, поняв, что текст неполный, он велел напечатать все в соответствии с оригиналом.

Значимой частью экспозиции являются издания Петровской эпохи: "Арифметика" Магницкого" (1703), "Геометрия практика" (1714). Первый русский император сам принимал участие в редактировании издаваемой литературы.

Выставка "Петр I и Самарский край" в краеведческом отделе рассказывает о связях региона с именем первого русского императора.

Вход на обе выставки свободный. Посетить их можно до конца июня в часы работы библиотеки.

9 июня в Историческом парке "Россия - моя история" в 12:00 пройдет мастер-класс "Держись крепче" (6+). Участники узнают о том, как развивался российский флот, какие основные узлы используют моряки, где еще пригодятся навыки вязания узлов, и свяжут себе на память сувенир с морским узлом. Также можно будет поучаствовать в перетягивании каната.

В 13:00 стартует экскурсия "Полный вперед" (6+). Участники узнают, как во времена Петра Великого изменился русский флот, какие новые корабли появились и как Россия стала великой морской державой. Экскурсовод расскажет, какие корабли были у древних славян; чем отличается драккар от ладьи; когда был построен первый парусный корабль на Руси; когда Век паруса сменился Веком паровых машин.

В Самарской областной библиотеке в 13:00 для молодежи откроется художественная выставка и лекторий "Петр и его творения". Лектор - художник Татьяна Хамина. Экспозицию составят работы участников художественного марафона "Истинно великий человек", который проходит в библиотеке с февраля.

В 13:00 в библиотеке для слепых в Чапаевске и местной организации Всероссийского общества слепых состоится информационно-исторический час к 350-летию со дня рождения Петра I и Дню России "Когда Россия молодая мужалась именем Петра".

10 июня в Струковском саду устроят музыкальный фестиваль "Виват, Россия!", посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра I.

Фестиваль откроется в летнем театре Струковского сада в 12:00 выступлениями детско-юношеских духовых оркестров Самарской области.

На аллеях будут работать тематические площадки. Кузница, плотницкая мастерская, мастерская по плетению гамаков, мастер-классы по вязанию морских узлов и морской флажковой азбуке, площадка старинных подвижных игр и мастерская плетения бутоньерок из цветов будут работать до 17:00. В

17:00 начнется концерт специальных гостей фестиваля - сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестра и Адмиралтейского оркестра из Санкт-Петербурга.

Фестиваль завершится исполнением всех оркестров марша Преображенского полка и марша В.Агапкина "Прощание славянки". На открытой сцене в течение дня все желающие смогут посмотреть фильмы о Петре I. Здесь же пройдут лекции.

15 июня в 11:00 в музее им. Алабина пройдет праздничное интерактивное мероприятие для школьников "Великий государь великого государства". Участники узнают о вкладе Петра I в развитие Самарского края, о его визитах, об основанных им заводах и другой деятельности. Петр I дважды посещал Самарский край. В первый раз 22-летний будущий царь проплывал по Волге в 1695 г. во время Азовского похода. А 10 (21) июня 1722 г. во время Персидского похода Петр Великий вместе с женой Екатериной осмотрел Самару.