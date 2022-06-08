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Экономика и бизнес

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" представили свои проекты РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" посетила делегация представителей технопарка "Жигулевская долина", Регионального центра инжиниринга и компаний - резидентов технопарка.

АО "РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космонавтики по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества.

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний. Для этого в регионе создаются все необходимые условия, активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство".

"Помощь начинающим предпринимателям, в том числе инновационным стартапам, - одна из наших приоритетных задач. Мы на постоянной основе рассказываем о высокотехнологичных проектах в региональных и федеральных СМИ, представляем инновационные разработки резидентов "Жигулевской долины" нашим индустриальным партнерам, крупным предприятиям и госкорпорациям. Эта форма поддержки наиболее востребована стартапами региона и позволяет рассказать о молодых разработчиках, помочь им быстрее вывести свои продукты на рынок", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе встречи заместитель директора оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ "ЦИК СО" Игорь Смирнов рассказал техническим руководителям "Прогресса" об опыте успешного взаимодействия технопарка с крупными индустриальными партнерами региона, в том числе по программе "Инновации на заказ". Представитель Регионального центра инжиниринга поделился возможностями РЦИ в сфере измерений, испытаний, реверс-инжиниринга, прототипирования и 3D-моделирования.  

Резиденты "Жигулевской долины" представили собственные разработки, которые могут быть реализованы на мощностях РКЦ "Прогресс".

"Мы уделяем большое внимание налаживанию индустриального партнерства, которое позволяет реализовывать проекты наших резидентов на стратегически важных предприятиях России, - отметил Игорь Смирнов. - Ракетно-космическая отрасль относится к числу наиболее наукоемких направлений: она нацелена на внедрение инновационных решений, многие из которых могут быть предложены компаниями-резидентами "Жигулевской долины".

"Для нас встреча была очень полезной: мы постоянно находимся в поисках новых заказчиков в области автоматизации технологических процессов - сварки, гибких окрасок, сборочных процессов, - отметил генеральный директор ООО "РЕНА Солюшинс" Роман Рожков. - Среднему и малому бизнесу сложно напрямую налаживать контакты со столь крупными предприятиями, как РКЦ "Прогресс", поэтому мы благодарны технопарку "Жигулевская долина" за то, что эта встреча была организована и у нас появилась возможность обозначить наши компетенции. Надеемся, что по итогам встречи представители РКЦ "Прогресс" сформулируют запрос на инновации в конкретных технологических процессах, где наш профессиональный опыт сможет найти применение".

По результатам встречи был выработан ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству технопарка "Жигулевская долина" с РКЦ "Прогресс".

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