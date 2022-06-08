Двое мужчин из Самарской области получили по шесть лет за смерть соседа по общежитию

В Чапаевске вынесли приговор двоим местным жителям за нанесение тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Днем 7 декабря 2021 г. в комнате общежития на ул. Таганрогской обнаружили тело 48-летнего мужчины с многочисленными кровоподтеками и раной на затылке.

Позже задержаны мужчин 36 и 29 лет. Они рассказали, что жили с потерпевшим в одной. В ночь с 6 на 7 декабря все трое выпивали. Сосед злоумышленников случайно сломал ручку входной двери. В итоге мужчины использовали это как повод, чтобы избить его. Пострадавший потерял сознание и позже умер.

Судом назначил каждому из преступников по шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.