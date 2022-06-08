В облправительстве обсудили подготовку к ПМЭФ

Самарская область готовится принять участие в важнейшем международном деловом событии года - Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина с 15 по 18 июня в Северной столице страны.
Насыщенная программа участия в форуме представительной делегации Самарской области включает в себя десятки бизнес-встреч, переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве и реализации новых проектов. Этим событиям предшествует большая организационная работа, в которой задействованы практически все областные министерства и ведомства. Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
На стенде региона будут представлены макет развития территории возле стадиона "Самара Солидарность Арена", макеты инновационной продукции предприятий "Электрощит", "Пегас-Агро", "Феррони", инсталляция проекта "Умная дорога".
Информационные ролики, которые будут демонстрироваться на большом экране самарского павильона, расскажут о промышленном, туристическом, инновационном потенциале Самарской области, возможностях, которые регион предоставляет инвесторам, о перспективных проектах будущего, о работе промышленных гигантов губернии - Сызранского НПЗ, Тяжмаша, АвтоВАЗа и многих других.
Запланировано участие самарской делегации в заседаниях Российско-Катарского, Российско-Турецкого, Российско-Египетского, Российско-Арабского деловых советов, совместные мероприятия с Союзом китайских предпринимателей, Советом по сотрудничеству с Индией, представителями бизнес-сообщества стран Африки и Южной Америки.
Запланированы встречи с ПАО "НОВАТЭК", ГК "Ренова", ПАО "Газпром-Нефть", "ВЭБ-РФ", АО "НСПК", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Банк "ВТБ", "Дом.РФ", АО "Ростелеком", АО "Росагролизинг", государственной компанией "Автодор", компанией ПИК, Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие".
Ожидается подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с рядом российских регионов: Республикой Марий Эл, Чувашской Республикой, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областями.
В ходе форума традиционно будут объявлены итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Напомним, в минувшем году регион вошел в десятку лидеров рейтинга, заняв в нем восьмую строчку и поднявшись за четыре года более чем на 40 пунктов.
"Санкт-Петербургский экономический форум - это возможность заявить о возможностях региона, импульс для его дальнейшего развития и практические результаты в виде успешных бизнес-проектов, привлечения инвестиций, открытия новых производств. В прошлом году на форуме были заключены соглашения, которые обеспечили региону десятки миллиардов рублей в виде инвестиций в экономику. Рассчитываем, что форум этого года будет для Самарской области таким же успешным", - подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.