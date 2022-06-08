В облправительстве обсудили подготовку к ПМЭФ

Самарская область готовится принять участие в важнейшем международном деловом событии года - Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина с 15 по 18 июня в Северной столице страны.

Насыщенная программа участия в форуме представительной делегации Самарской области включает в себя десятки бизнес-встреч, переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве и реализации новых проектов. Этим событиям предшествует большая организационная работа, в которой задействованы практически все областные министерства и ведомства. Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

На стенде региона будут представлены макет развития территории возле стадиона "Самара Солидарность Арена", макеты инновационной продукции предприятий "Электрощит", "Пегас-Агро", "Феррони", инсталляция проекта "Умная дорога".

Информационные ролики, которые будут демонстрироваться на большом экране самарского павильона, расскажут о промышленном, туристическом, инновационном потенциале Самарской области, возможностях, которые регион предоставляет инвесторам, о перспективных проектах будущего, о работе промышленных гигантов губернии - Сызранского НПЗ, Тяжмаша, АвтоВАЗа и многих других.

Запланировано участие самарской делегации в заседаниях Российско-Катарского, Российско-Турецкого, Российско-Египетского, Российско-Арабского деловых советов, совместные мероприятия с Союзом китайских предпринимателей, Советом по сотрудничеству с Индией, представителями бизнес-сообщества стран Африки и Южной Америки.

Запланированы встречи с ПАО "НОВАТЭК", ГК "Ренова", ПАО "Газпром-Нефть", "ВЭБ-РФ", АО "НСПК", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Банк "ВТБ", "Дом.РФ", АО "Ростелеком", АО "Росагролизинг", государственной компанией "Автодор", компанией ПИК, Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие".

Ожидается подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с рядом российских регионов: Республикой Марий Эл, Чувашской Республикой, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областями.

В ходе форума традиционно будут объявлены итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Напомним, в минувшем году регион вошел в десятку лидеров рейтинга, заняв в нем восьмую строчку и поднявшись за четыре года более чем на 40 пунктов.

"Санкт-Петербургский экономический форум - это возможность заявить о возможностях региона, импульс для его дальнейшего развития и практические результаты в виде успешных бизнес-проектов, привлечения инвестиций, открытия новых производств. В прошлом году на форуме были заключены соглашения, которые обеспечили региону десятки миллиардов рублей в виде инвестиций в экономику. Рассчитываем, что форум этого года будет для Самарской области таким же успешным", - подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.