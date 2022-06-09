Заключенного из Самарской области осудили за участие в АУЕ

В Самаре суд вынес приговор по делу об участии в запрещенной организации. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С октября 2020 г. по ноябрь 2021 г. мужчина, попавший в колонию за наркотики, активно участвовал в деятельности международного общественного движения "Арестантское уголовное единство", запрещенного на территории Российской Федерации. Он пропагандировал среди других заключенных ценности АУЕ.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима.