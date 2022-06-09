Гособвинение на прениях заявило о доказанности вины подсудимых по делу о нападении на Айвара Кинжабаева

В четверг, 9 июня, в Красноярском районном суде под председательством судьи Натальи Тремасовой после месячного перерыва в заседаниях начались прения по делу о нападении на Айвара Кинжабаева и других преступлениях. В прениях представитель государственного обвинения говорил о доказанности вины Андрея Филимошина и Василия Грака в создании ОПГ и, в том числе, в организации нападения на Айвара Кинжабаева и других потерпевших. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил сам представитель государственного обвинения Александр Бахчев.

Напомним, фигурантами уголовного дела являются Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

Обвиняемым в зависимости от роли вменяют умышленное причинение вреда здоровью от легкой до тяжелой степени тяжести, умышленные уничтожение имущества, нарушение неприкосновенности жилища и вымогательство.

Всего участникам группы вменяют 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

По версии следствия, вечером 10 ноября 2018 г. злоумышленники проникли в дом в Красноярском районе и напали на Айвара Кинжабаева - на тот момент и. о. руководителя Росимущества по Москве. Он получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Их, помимо нападения на Кинжабаева, подозревали и в других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

Уголовное дело, состоящее из 96 томов, поступило для рассмотрения в Красноярский районный суд еще 20 ноября 2020 года.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 5 мая полностью завершилось судебное следствие. Семеро из подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин - остаются под стражей. Андрей Филимошин находится под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко находился под подпиской о невыезде.

По уголовному делу проведено 80 судебных заседаний, допрошено 13 потерпевших, около 130 свидетелей, заявленных со стороны обвинения и защиты. Исследованы доказательства, в том числе содержащиеся в материалах уголовного дела, разрешены ходатайства сторон, допрошены подсудимые.

Сегодня, 9 июня, на прениях начал свое выступление государственный обвинитель - прокурор следственного управления прокуратуры Самарской области Александр Бахчев.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс сам государственный обвинитель, сегодня им были приведены доказательства виновности подсудимых в совершении ряда преступлений против личности и собственности, акцентировано внимание на период действия организованной преступной группы, ее структуре и функциональных ролях каждого подсудимого в группе.

"В частности, мною было отмечено, что создателями преступной группы и ее руководителями являются Андрей Филимошин и Василий Грак. В том числе они являются организаторами нападения на пострадавшего Айвара Кинжабаева", - отметил государственный обвинитель.

По словам Александра Бахчева, на следующем заседании прения продолжатся и он в своем выступлении огласит резолютивную часть, где, в частности, будет говорить о назначении наказания подсудимым.