На процессе по делу о нападении на Айвара Кинжабаева закончено судебное следствие

В четверг, 5 мая, в Красноярском районном суде Самарской области закончилось судебное следствие по делу о нападении на Айвара Кинжабаева, фигурантами которого являются Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, обвиняемым в зависимости от роли вменяли п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение имущества"), п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").
По версии следствия, вечером 10 ноября 2018 г. злоумышленники проникли в дом в Красноярском районе и напали на Айвара Кинжабаева, и.о. руководителя Росимущества по Москве. Он получил тяжкие травмы.
В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Их подозревали в нападении на Кинжабаева и других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.
Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Он отрицал вину.
Всего участникам группы вменяют 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.
Уголовное дело, состоящее из 96 томов, поступило для рассмотрения в Красноярский районный суд еще 20 ноября 2020 года.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 5 мая полностью завершилось судебное следствие. Семеро из подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин - остаются под стражей. Андрей Филимошин находится под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко находился под подпиской о невыезде.
На следующем заседании должны начаться прения.
По уголовному делу проведено 80 судебных заседаний, допрошено 13 потерпевших, около 130 свидетелей, заявленных со стороны обвинения и защиты. Исследованы доказательства, в том числе содержащиеся в материалах уголовного дела, разрешены ходатайства сторон, допрошены подсудимые.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.