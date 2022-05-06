На процессе по делу о нападении на Айвара Кинжабаева закончено судебное следствие

В четверг, 5 мая, в Красноярском районном суде Самарской области закончилось судебное следствие по делу о нападении на Айвара Кинжабаева, фигурантами которого являются Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, обвиняемым в зависимости от роли вменяли п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение имущества"), п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

По версии следствия, вечером 10 ноября 2018 г. злоумышленники проникли в дом в Красноярском районе и напали на Айвара Кинжабаева, и.о. руководителя Росимущества по Москве. Он получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Их подозревали в нападении на Кинжабаева и других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

Всего участникам группы вменяют 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

Уголовное дело, состоящее из 96 томов, поступило для рассмотрения в Красноярский районный суд еще 20 ноября 2020 года.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 5 мая полностью завершилось судебное следствие. Семеро из подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин - остаются под стражей. Андрей Филимошин находится под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко находился под подпиской о невыезде.

На следующем заседании должны начаться прения.

По уголовному делу проведено 80 судебных заседаний, допрошено 13 потерпевших, около 130 свидетелей, заявленных со стороны обвинения и защиты. Исследованы доказательства, в том числе содержащиеся в материалах уголовного дела, разрешены ходатайства сторон, допрошены подсудимые.