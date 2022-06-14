В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении 49 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор по делу о трех мошенничествах в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
С 2012 г. по 2016 г. обвиняемый под предлогом привлечения инвестиций в свой бизнес, связанный с грузоперевозками, взял у троих своих приятелей более 49 млн руб. по договорам займа. Возвращать займы и проценты мужчина не стал.
Правоохранители проверили финансово-хозяйственную деятельность предприятий подсудимого, но не нашли следов инвестиций, полученные от потерпевших деньги так и не попали в оборот фирм.
Мужчина вину не признал. Суд все же признал его в трех мошенничествах и назначил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом также удовлетворил требования двоих потерпевших на общую сумму более 27 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.