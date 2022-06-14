В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении 49 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор по делу о трех мошенничествах в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

С 2012 г. по 2016 г. обвиняемый под предлогом привлечения инвестиций в свой бизнес, связанный с грузоперевозками, взял у троих своих приятелей более 49 млн руб. по договорам займа. Возвращать займы и проценты мужчина не стал.

Правоохранители проверили финансово-хозяйственную деятельность предприятий подсудимого, но не нашли следов инвестиций, полученные от потерпевших деньги так и не попали в оборот фирм.

Мужчина вину не признал. Суд все же признал его в трех мошенничествах и назначил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом также удовлетворил требования двоих потерпевших на общую сумму более 27 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.