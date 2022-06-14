Подсудимая предпринимательница обвиняет полицейского в вымогательстве

На очередном заседании в Ставропольском районном суде владелица базы отдыха "Хуторок озерный" Ольга Кулаксыз вновь заявила о коррупции в местном подразделении полиции. Якобы за закрытие уголовного дела о поджогах начальник УгРо Ставропольского ОП Евгений Савинков предлагал ей заплатить 2 млн рублей.
Напомним, Куликсыз обвиняется в трех эпизодах поджога дачных домов в СНТ "Красное поле", расположенном на берегу запруды около с. Ташла.
Потерпевшая по делу Анна Устименко настаивает, что один из эпизодов поджога следует квалифицировать как покушение на убийство, так как в ту ночь вся ее семья, в том числе оба малолетних ребенка, спали в доме. И Кулаксыз это было достоверно известно.
Судебное следствие тянется с лета прошлого года. За это время подельник подсудимой, нанятый ею для исполнения преступления, скончался. Кулаксыз же находясь на свободе продолжает воевать с дачниками. Так, в апреле они заявили, что бизнес-вуман похитила подстанцию, снабжающую товарищество электричеством. Впоследствии она заявила, что отвезла оборудование на ремонт. Но после того как полиция разыскала подстанцию, оказалось, что в ней отсутствует трансформатор. До сих пор владельца участков в СНТ отрезаны от электроснабжения.
"Нам неизвестно, проводилась ли проверка заявления о коррупции, сделанное Кулаксыз еще в августе прошлого года, — прокомментировала ситуацию потерпевшая Устименко. — Но на мой взгляд выбранная ей линия защиты, пороча представителей власти, как минимум требует оценки и жесткого реагирования".
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.