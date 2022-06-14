Подсудимая предпринимательница обвиняет полицейского в вымогательстве

На очередном заседании в Ставропольском районном суде владелица базы отдыха "Хуторок озерный" Ольга Кулаксыз вновь заявила о коррупции в местном подразделении полиции. Якобы за закрытие уголовного дела о поджогах начальник УгРо Ставропольского ОП Евгений Савинков предлагал ей заплатить 2 млн рублей.

Напомним, Куликсыз обвиняется в трех эпизодах поджога дачных домов в СНТ "Красное поле", расположенном на берегу запруды около с. Ташла.

Потерпевшая по делу Анна Устименко настаивает, что один из эпизодов поджога следует квалифицировать как покушение на убийство, так как в ту ночь вся ее семья, в том числе оба малолетних ребенка, спали в доме. И Кулаксыз это было достоверно известно.

Судебное следствие тянется с лета прошлого года. За это время подельник подсудимой, нанятый ею для исполнения преступления, скончался. Кулаксыз же находясь на свободе продолжает воевать с дачниками. Так, в апреле они заявили, что бизнес-вуман похитила подстанцию, снабжающую товарищество электричеством. Впоследствии она заявила, что отвезла оборудование на ремонт. Но после того как полиция разыскала подстанцию, оказалось, что в ней отсутствует трансформатор. До сих пор владельца участков в СНТ отрезаны от электроснабжения.

"Нам неизвестно, проводилась ли проверка заявления о коррупции, сделанное Кулаксыз еще в августе прошлого года, — прокомментировала ситуацию потерпевшая Устименко. — Но на мой взгляд выбранная ей линия защиты, пороча представителей власти, как минимум требует оценки и жесткого реагирования".