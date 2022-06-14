"Газпром трансгаз Самара" стал организатором тематических площадок на фестивале "Виват, Россия!"

Мероприятие, посвященное Дню России и 350-летию со дня рождения Петра Первого, прошло в рамках федерального творческого проекта "Петровские музыкальные ассамблеи". Праздник состоялся в Самаре, в старейшем городском парке — Струковском саду.

На сцене летнего театра выступили духовые оркестры Самарской области и специальный гость — Адмиралтейский оркестр из Санкт-Петербурга. А на аллеях парка разместились интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по душе.

Педагоги Самарского детского областного эколого-биологического центра провели "цветочный" мастер-класс. Ловко сворачивая бутоньерки, они рассказывали о том, как в 1702 году Петр Первый привез в Россию из Голландии луковицы тюльпанов, позже учредил специальную "садовую контору" для выписки из-за границы цветов. Воспитанники Навигацкой школы из города Тольятти продемонстрировали выправку, пройдя парадным строем, показали мастер-класс по вязанию морских узлов и флажковой азбуке.

Кузница, плотницкая и ткацкая мастерские напоминали о судостроительных верфях петровского времени. Под руководством мастеров гости праздника обстругивали мачту будущего корабля и плели гамак — долгое время матросы спали именно в гамаках. Ребятня завороженно смотрела, как кусок металла в умелых руках кузнеца обретает форму и становится тем или иным предметом.

Близ мастерских был установлен макет старинного судна — расшивы. Их производство было начато по указу Петра. Расшивы оказались столь удобными, что успешно эксплуатировались вплоть до начала 20 века. Макет, в котором свыше 6 тысяч деталей, специально для фестиваля изготовил сотрудник Самарского областного краеведческого музея Борис Агузаров. Он также выступил с лекцией "Волжское судоходство от Ивана Грозного до Петра Первого".