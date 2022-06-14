В Самарской области заработал новый асфальтобетонный завод и лаборатория

В Самарской области увеличилось количество установок, обеспечивающих поставку высококачественной асфальтобетонной смеси на объекты, реализуемые в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Новый асфальтобетонный завод на территории городского округа Кинель запустили в начале июня этого года. Установка готова производить до 160 тонн в час асфальтовых смесей, обладает повышенной точностью дозирования компонентов, а также обеспечивает соблюдение экологических норм взаимодействия с окружающей средой.
"Завод может производить любые марки асфальтобетона с надлежащим качеством. Сама установка российского производства и является одной из самых технологичных. Основными мотивами приобретения современного оборудования стали требования на соответствие новому ГОСТу и желание продолжать участвовать в ремонте и строительстве объектов по дорожному нацпроекту. Возможность применять новейшие технологии и материалы. Кроме того, наш новый завод экологичный, работает на природном газе, в отличие от установок предыдущего поколения, работающих на мазуте", — рассказал генеральный директор дорожно-строительной кампании Олег Советкин.
Запуск в эксплуатацию установки обеспечит производство асфальтобетонных смесей с актуализированными эксплуатационными характеристиками, таких как: А32НН, А16ВН, ЩМА16 и других.
"В новых ГОСТах основной показатель качества — это зерновой состав. Современные заводы снабжены большим количеством горячих бункеров, где можно отдозировать чётко узкие фракции щебня и минеральных материалов, для более точного содержания их в асфальтобетонной смеси. Что и требуют новые ГОСТы" — пояснила Ольга Панафенова, начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Особое внимание в процессе изготовления асфальтовых смесей предназначено контролю качества выпускаемой продукции. Рядом с асфальтобетонным заводом обустроили современную лабораторию.
"У нас больше 150 позиций оборудования. Основными функциями нашей лаборатории является испытания строительных материалов, это бетонные смеси, асфальтобетонные смеси и все, что в них входит: щебень, битум, минеральный порошок, все составляющие. Здесь мы испытываем такие показатели, как стойкость колееобразования, пределы прочности, сдвигоустойчивость и т. д.", — разъяснил Антон Бурков, заместитель начальника лаборатории.
Уже на сегодняшний день загрузка лаборатории высока. В день проводится до 25 тестов на входном и операционном контроле качества изготавливаемых асфальтобетонных смесей.
"Наличие лаборатории, безусловно, важно. Потому что любое производство должно контролироваться посредством лабораторных испытаний. Лаборатории важны не только на производстве, но у контролирующих органов. У заказчика есть своя лаборатория, у строительного контроля есть лаборатория, на всех этапах ремонта или строительства контроль необходим, чтобы как можно, точно можно оценить качество производимых работ. Чем больше таких лабораторий, тем выше качество производимой продукции и проводимых испытаний", — добавила Ольга Панафенова.
Напомним, в 2022 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Самарской области в нормативное состояние приведут около 297 км автомобильных дорог общего пользования.
Отметим, на всех объектах дорожное покрытие будет уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ. Всего, планируется уложить более 2,5 млн. квадратных метров дорожного покрытия, свыше 400 тысяч тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.