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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области заработал новый асфальтобетонный завод и лаборатория

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области увеличилось количество установок, обеспечивающих поставку высококачественной асфальтобетонной смеси на объекты, реализуемые в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Новый асфальтобетонный завод на территории городского округа Кинель запустили в начале июня этого года. Установка готова производить до 160 тонн в час асфальтовых смесей, обладает повышенной точностью дозирования компонентов, а также обеспечивает соблюдение экологических норм взаимодействия с окружающей средой.

"Завод может производить любые марки асфальтобетона с надлежащим качеством. Сама установка российского производства и является одной из самых технологичных. Основными мотивами приобретения современного оборудования стали требования на соответствие новому ГОСТу и желание продолжать участвовать в ремонте и строительстве объектов по дорожному нацпроекту. Возможность применять новейшие технологии и материалы. Кроме того, наш новый завод экологичный, работает на природном газе, в отличие от установок предыдущего поколения, работающих на мазуте", — рассказал генеральный директор дорожно-строительной кампании Олег Советкин.

Запуск в эксплуатацию установки обеспечит производство асфальтобетонных смесей с  актуализированными эксплуатационными характеристиками, таких как: А32НН, А16ВН, ЩМА16 и других.
"В новых ГОСТах основной показатель качества — это зерновой состав. Современные заводы снабжены большим количеством горячих бункеров, где можно отдозировать чётко узкие фракции щебня и минеральных материалов, для более точного содержания их в асфальтобетонной смеси. Что и требуют новые ГОСТы" — пояснила Ольга Панафенова, начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Особое внимание в процессе изготовления асфальтовых смесей предназначено контролю качества выпускаемой продукции. Рядом с асфальтобетонным заводом обустроили современную лабораторию.

"У нас больше 150 позиций оборудования. Основными функциями нашей лаборатории является испытания строительных материалов, это бетонные смеси, асфальтобетонные смеси и все, что в них входит: щебень, битум, минеральный порошок, все составляющие. Здесь мы испытываем такие показатели, как стойкость колееобразования, пределы прочности, сдвигоустойчивость и т. д.", — разъяснил Антон Бурков, заместитель начальника лаборатории.

Уже на сегодняшний день загрузка лаборатории высока. В день проводится до 25 тестов на входном и операционном контроле качества изготавливаемых асфальтобетонных смесей. 

"Наличие лаборатории, безусловно, важно. Потому что любое производство должно контролироваться посредством лабораторных испытаний. Лаборатории важны не только на производстве, но у контролирующих органов. У заказчика есть своя лаборатория, у строительного контроля есть лаборатория, на всех этапах ремонта или строительства контроль необходим, чтобы как можно, точно можно оценить качество производимых работ. Чем больше таких лабораторий, тем выше качество производимой продукции и проводимых испытаний", — добавила Ольга Панафенова.

Напомним, в 2022 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Самарской области в нормативное состояние приведут около 297 км автомобильных дорог общего пользования.

Отметим, на всех объектах дорожное покрытие будет уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ. Всего, планируется уложить более 2,5 млн. квадратных метров дорожного покрытия, свыше 400 тысяч тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.

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