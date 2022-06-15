В Самарской области принята программа развития детско-юношеского спорта

В Самарской области утверждена Программа развития детско-юношеского спорта, направленная на формирование и реализацию на территории региона скоординированной государственной политики в сферах физической культуры, спорта и образования. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Программа развития детско-юношеского спорта в Самарской области до 2030 г. разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Перечень поручений сформирован по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который состоялся в сентябре 2021 года. Новая областная программа определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления развитием детско-юношеского спорта на долгосрочную перспективу. Отметим, что развитие физической культуры и спорта относится к приоритетным задачам, поставленным перед правительством региона губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Программа, разработанная при участии органов местного самоуправления, носит межотраслевой и межведомственный характер. Ее реализация направлена на достижение конкретных результатов. В их числе создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для физического воспитания детей и подготовки спортивного резерва; обеспечение доступа семьям с детьми к информации о конкретных организациях, осуществляющих деятельность в сфере детско-юношеского спорта; реализация моделей адресной работы со спортивно-одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья; действие эффективных механизмов стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров в системе детско-юношеского спорта, функционирование системы государственной поддержки специалистов в области физической культуры и спорта, участие организаций негосударственного сектора в сфере детско-юношеского спорта, совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий в Самарской области, систематическое участие школьных спортивных клубов в спортивных соревнованиях, проводимых школьными спортивными лигами, функционирующими на территории губернии, сохранение высокой эффективности функционирования региональной системы подготовки спортивного резерва.
Среди целей Программы — создание условий, обеспечивающих личностное самоопределение и самореализацию, физическое воспитание и физическую подготовку детей Самарской области, повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.
Реализация Программы будет осуществляться в два этапа: 2022–2024 годы и 2025–2030 годы. Утвержден план реализации первого этапа, содержащий конкретные мероприятия и сроки их исполнения. Так, уже в первом квартале следующего года в Самарской области будут созданы школьные спортивные лиги по видам спорта (среди них футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис), деятельность которых будет направлена на вовлечение учащихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного спорта, организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Напомним, что по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в конце прошлого года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, направленная на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни. Концепцией предусмотрено создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, расширение перечня видов спорта, включенных в программу учебного предмета "Физическая культура", в том числе представленных в этой программе в виде отдельных модулей, создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, проектирование и строительство объектов спорта, устройство плоскостных сооружений как в сельской местности, так и в городах. Также в рамках реализации концепции запланирована цифровая трансформация детско-юношеского спорта. Самарская область включилась в эту работу, в начале июня распоряжением регионального Правительства утвержден план реализации в Самарской области первого этапа (2022–2024 годы) Концепции.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.