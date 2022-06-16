"Угрожали из-за пивзавода": подозреваемым в нападении на главу Росимущества региона запросили сроки

В суде Красноярского района Самарской области 16 июня прошли прения по делу о нападениях на главу управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева и являвшегося членом совета директоров "Жигулевского пива" Виктора Догушева.
На скамье подсудимых оказались девять человек. Большинство — спортивного вида молодые мужчины с суровым взглядом. По версии следствия, они действовали под руководством Андрея Филимошина — уже попадавшего в поле зрения силовиков в 90-х. Предполагается, что группа мужчин выполняла заказные нападения: избивала бизнесменов или чиновников для устрашения.
"В течение трех лет участники группировки совершили по заказам неустановленных лиц 13 преступлений, в том числе нападения на граждан и повреждение их имущества. Пострадали 11 жителей региона", — сообщали в прокуратуре Самарской области.
На Айвара Кинжабаева напали 10 ноября 2018 г. — тогда он работал в Москве, но приезжал в Самарскую область. В частном доме в Красноярском районе в тот день готовили шашлыки. Супруга Кинжабаева оставалась еще на улице, когда все ушли в дом. Женщина услышала шорох в кустах, но не придала большого значения и пошла в дом. За ней бросились и бандиты.
Уже позже следователи установят, что наемники выслеживали Кинжабаева давно. Раза четыре приезжали к дому, а его все не было. На этот раз же Немов запихнул троих детей, супругу Кинжабаева и находившегося в доме сантехника в ванную. А остальная группа в этот момент уже набросилась на главу семьи. Чиновника избивали ногами и арматурой.
"Кроме того, один из нападавших сел с Кинжабаевым рядом на корточки, задрал ему майку и прижав свой палец к печени сказал фразу: "Коли сюда". После чего мужчина, который стоял за спиной командующего, нанес удар ножом ему в печень. Также Кинжабаеву порезали кисть руки", — рассказал гособвинитель.
Арматуру и запятнанную кровью одежду наемники позже выкинули в реку.
"По мнению Кинжабаева, к совершению преступления причастен директор ОАО "Жигулевское пиво" Сапрунов. Он единственный, кто Кинжабаеву ранее угрожал из-за возникшего конфликта на фоне стремления выкупить помещение пивоваренного завода и землю под ним за 120 млн руб. при номинальной стоимости — 720 млн рублей. На тот момент потерпевший работал руководителем территориального управления Росимущества в Самаре, оценка федеральной собственности входила в его компетенцию. При оценке снижения стоимости пивоваренного завода и земли под ним Сапунов предпринимал попытки его подкупить, а также высказывал фразы, которые потерпевший воспринимал как угрозы", — рассказал суду гособвинитель.
С "Жигулевским пивом" связано и еще одно нападение, которое вменили группе. Их обвинили в нападении на члена совета директоров ОАО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева. Наемники согласились выполнить заказ "неустановленного следствием лица". За Догушевым и его домом некоторое время следили. 20 мая 2019 г. трое членов группы — Грак, Фольц и Немов — прибыли к его дому в Красноярском районе.
"С помощью рубильника отключили электричество в доме Догушева, чтоб вынудить выйти из дома. Увидев, что Догушев вышел, Грак, Фольц и Немов подошли к нему и стали избивать арматурой и ногами. Кроме того, Догушеву отрезали часть левой ушной раковины", — рассказал суду гособвинитель.
Представитель прокуратуры также пояснил, что у следствия есть доказательства и других аналогичных нападений. В результате для всех подсудимых запросили сроки лишение свободы: Андрею Филимошину 16 лет, Василию Граку 16 с половиной лет, Валерию Сарибекову 12 лет, Павлу Немову девять с половиной лет, Максиму Фольцу 12 лет, Федору Колычеву 13 лет, Василию Немову 12 лет (но по совокупности приговоров — 15), Якову Калинкину семь лет, Александру Клешенко — четыре года.
В прениях также начали выступать адвокаты. Позицию всех обвиняемых должны озвучить в ближайшее время.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.