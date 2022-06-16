"Угрожали из-за пивзавода": подозреваемым в нападении на главу Росимущества региона запросили сроки

В суде Красноярского района Самарской области 16 июня прошли прения по делу о нападениях на главу управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева и являвшегося членом совета директоров "Жигулевского пива" Виктора Догушева.

На скамье подсудимых оказались девять человек. Большинство — спортивного вида молодые мужчины с суровым взглядом. По версии следствия, они действовали под руководством Андрея Филимошина — уже попадавшего в поле зрения силовиков в 90-х. Предполагается, что группа мужчин выполняла заказные нападения: избивала бизнесменов или чиновников для устрашения.

"В течение трех лет участники группировки совершили по заказам неустановленных лиц 13 преступлений, в том числе нападения на граждан и повреждение их имущества. Пострадали 11 жителей региона", — сообщали в прокуратуре Самарской области.

На Айвара Кинжабаева напали 10 ноября 2018 г. — тогда он работал в Москве, но приезжал в Самарскую область. В частном доме в Красноярском районе в тот день готовили шашлыки. Супруга Кинжабаева оставалась еще на улице, когда все ушли в дом. Женщина услышала шорох в кустах, но не придала большого значения и пошла в дом. За ней бросились и бандиты.

Уже позже следователи установят, что наемники выслеживали Кинжабаева давно. Раза четыре приезжали к дому, а его все не было. На этот раз же Немов запихнул троих детей, супругу Кинжабаева и находившегося в доме сантехника в ванную. А остальная группа в этот момент уже набросилась на главу семьи. Чиновника избивали ногами и арматурой.

"Кроме того, один из нападавших сел с Кинжабаевым рядом на корточки, задрал ему майку и прижав свой палец к печени сказал фразу: "Коли сюда". После чего мужчина, который стоял за спиной командующего, нанес удар ножом ему в печень. Также Кинжабаеву порезали кисть руки", — рассказал гособвинитель.

Арматуру и запятнанную кровью одежду наемники позже выкинули в реку.

"По мнению Кинжабаева, к совершению преступления причастен директор ОАО "Жигулевское пиво" Сапрунов. Он единственный, кто Кинжабаеву ранее угрожал из-за возникшего конфликта на фоне стремления выкупить помещение пивоваренного завода и землю под ним за 120 млн руб. при номинальной стоимости — 720 млн рублей. На тот момент потерпевший работал руководителем территориального управления Росимущества в Самаре, оценка федеральной собственности входила в его компетенцию. При оценке снижения стоимости пивоваренного завода и земли под ним Сапунов предпринимал попытки его подкупить, а также высказывал фразы, которые потерпевший воспринимал как угрозы", — рассказал суду гособвинитель.

С "Жигулевским пивом" связано и еще одно нападение, которое вменили группе. Их обвинили в нападении на члена совета директоров ОАО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева. Наемники согласились выполнить заказ "неустановленного следствием лица". За Догушевым и его домом некоторое время следили. 20 мая 2019 г. трое членов группы — Грак, Фольц и Немов — прибыли к его дому в Красноярском районе.

"С помощью рубильника отключили электричество в доме Догушева, чтоб вынудить выйти из дома. Увидев, что Догушев вышел, Грак, Фольц и Немов подошли к нему и стали избивать арматурой и ногами. Кроме того, Догушеву отрезали часть левой ушной раковины", — рассказал суду гособвинитель.

Представитель прокуратуры также пояснил, что у следствия есть доказательства и других аналогичных нападений. В результате для всех подсудимых запросили сроки лишение свободы: Андрею Филимошину 16 лет, Василию Граку 16 с половиной лет, Валерию Сарибекову 12 лет, Павлу Немову девять с половиной лет, Максиму Фольцу 12 лет, Федору Колычеву 13 лет, Василию Немову 12 лет (но по совокупности приговоров — 15), Якову Калинкину семь лет, Александру Клешенко — четыре года.

В прениях также начали выступать адвокаты. Позицию всех обвиняемых должны озвучить в ближайшее время.