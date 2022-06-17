Экс-управляющий МП "Благоустройство" предстанет перед судом по делу о "золотом снеге"

В Самаре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве директора МП "Благоустройство" при выполнении контрактов на вывоз снега с дорог.

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального предприятия. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2019 г. по февраль 2021 г. директор МП "Благоустройство", выполняя работы по муниципальным контрактам на содержание дорог, завышал объем вывезенного с самарских улиц снега.

В результате на основании актов выполненных работ, содержащих недостоверные сведения, предприятию были оплачены невыполненные работы по вывозу более чем 52 тыс. тонн снежных масс.

Сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, превысила 18 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.