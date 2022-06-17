Экс-управляющий МП "Благоустройство" предстанет перед судом по делу о "золотом снеге"

В Самаре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве директора МП "Благоустройство" при выполнении контрактов на вывоз снега с дорог.
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального предприятия. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с декабря 2019 г. по февраль 2021 г. директор МП "Благоустройство", выполняя работы по муниципальным контрактам на содержание дорог, завышал объем вывезенного с самарских улиц снега.
В результате на основании актов выполненных работ, содержащих недостоверные сведения, предприятию были оплачены невыполненные работы по вывозу более чем 52 тыс. тонн снежных масс.
Сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, превысила 18 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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