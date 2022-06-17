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Компания "Феррони" построит в Тольятти новую школу

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Феррони", один из крупнейших в мире производителей металлических дверей, инвестирует в строительство частной школы на территории Тольятти. Соглашение между правительством Самарской области и руководством компании было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Со стороны правительства региона подпись под документом поставил его председатель, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. Со стороны ООО "Феррони" соглашение подписала генеральный директор общества Марина Павлова.

"Мы подписали важное соглашение с нашим надежным партнером, компанией "Феррони". В прошлом году они открыли свой завод в Тольятти, создали более 2 тыс. рабочих мест, успешно развиваются. Соглашение касается второго этапа нашего сотрудничества, компания решила инвестировать свои средства в строительство школы в Тольятти. Это будет школа для одаренных детей, которую компания намерена финансировать, привлекать туда педагогов, организовывать в том числе профессиональную подготовку, готовить выпускников к работе в сфере машиностроения, что для нас тоже очень важно", - прокомментировал подписание соглашения Виктор Кудряшов.

Планируется, что комплекс школьных зданий будет включать в себя не только учебные корпуса, но и здания для временного проживания учеников, педагогов и даже родителей школьников, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект планируют разместить на площади 5,7 га в 11а квартале Автозаводского района Тольятти, в границах улиц Спортивной, Маршала Жукова, проспекта Степана Разина.

Получать образование в школе кампусного типа смогут одновременно 150 человек, с 5 по 11 класс. Направления, по которым планируется организовать обучение, - робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, производство изделий из полимерных материалов, VR, промышленный дизайн, биотехнологии, фармацевтика, IT-сфера.

Построить новое учебное заведение планируется в течение двух лет.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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