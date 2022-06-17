Компания "Феррони" построит в Тольятти новую школу

Компания "Феррони", один из крупнейших в мире производителей металлических дверей, инвестирует в строительство частной школы на территории Тольятти. Соглашение между правительством Самарской области и руководством компании было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Со стороны правительства региона подпись под документом поставил его председатель, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. Со стороны ООО "Феррони" соглашение подписала генеральный директор общества Марина Павлова.

"Мы подписали важное соглашение с нашим надежным партнером, компанией "Феррони". В прошлом году они открыли свой завод в Тольятти, создали более 2 тыс. рабочих мест, успешно развиваются. Соглашение касается второго этапа нашего сотрудничества, компания решила инвестировать свои средства в строительство школы в Тольятти. Это будет школа для одаренных детей, которую компания намерена финансировать, привлекать туда педагогов, организовывать в том числе профессиональную подготовку, готовить выпускников к работе в сфере машиностроения, что для нас тоже очень важно", - прокомментировал подписание соглашения Виктор Кудряшов.

Планируется, что комплекс школьных зданий будет включать в себя не только учебные корпуса, но и здания для временного проживания учеников, педагогов и даже родителей школьников, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект планируют разместить на площади 5,7 га в 11а квартале Автозаводского района Тольятти, в границах улиц Спортивной, Маршала Жукова, проспекта Степана Разина.

Получать образование в школе кампусного типа смогут одновременно 150 человек, с 5 по 11 класс. Направления, по которым планируется организовать обучение, - робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, производство изделий из полимерных материалов, VR, промышленный дизайн, биотехнологии, фармацевтика, IT-сфера.

Построить новое учебное заведение планируется в течение двух лет.