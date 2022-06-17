Компания "Феррони" построит в Тольятти новую школу

Компания "Феррони", один из крупнейших в мире производителей металлических дверей, инвестирует в строительство частной школы на территории Тольятти. Соглашение между правительством Самарской области и руководством компании было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Со стороны правительства региона подпись под документом поставил его председатель, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. Со стороны ООО "Феррони" соглашение подписала генеральный директор общества Марина Павлова.
"Мы подписали важное соглашение с нашим надежным партнером, компанией "Феррони". В прошлом году они открыли свой завод в Тольятти, создали более 2 тыс. рабочих мест, успешно развиваются. Соглашение касается второго этапа нашего сотрудничества, компания решила инвестировать свои средства в строительство школы в Тольятти. Это будет школа для одаренных детей, которую компания намерена финансировать, привлекать туда педагогов, организовывать в том числе профессиональную подготовку, готовить выпускников к работе в сфере машиностроения, что для нас тоже очень важно", - прокомментировал подписание соглашения Виктор Кудряшов.
Планируется, что комплекс школьных зданий будет включать в себя не только учебные корпуса, но и здания для временного проживания учеников, педагогов и даже родителей школьников, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект планируют разместить на площади 5,7 га в 11а квартале Автозаводского района Тольятти, в границах улиц Спортивной, Маршала Жукова, проспекта Степана Разина.
Получать образование в школе кампусного типа смогут одновременно 150 человек, с 5 по 11 класс. Направления, по которым планируется организовать обучение, - робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, производство изделий из полимерных материалов, VR, промышленный дизайн, биотехнологии, фармацевтика, IT-сфера.
Построить новое учебное заведение планируется в течение двух лет.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.