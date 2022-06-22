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Индекс деловой активности в мае продолжил снижение

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно Индексу RSBI, который в мае 2022 года составил 48,4 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса все еще снижается, но может начать движение в зону роста при сохранении предпринимателями активных мер, направленных на поддержание своей деятельности в сложных экономических условиях.

Компонента продаж также все еще находится в зоне спада, но показывает положительную динамику относительно падения в марте, когда бизнес отреагировал на изменившуюся экономическую ситуацию. Компонента кадров впервые за полтора года пересекла границу нейтральных значений и немного снизилась. При этом компоненты кредитов и инвестиций удерживаются в зоне роста на максимальных отметках.

"По результатам майского исследования деловых настроений малого и среднего бизнеса Индекс RSBI остался в зоне спада, но сохранил позиции ближе к нейтральной зоне за счет положительной динамики ожиданий на ближайшие несколько месяцев, даже несмотря на то, что в настоящее время предприниматели вынуждены оптимизировать издержки. Таким образом, меры, предпринятые МСБ сейчас, позволят им сохранить бизнес и в дальнейшем выйти на более высокие показатели", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента продаж незначительно выросла. Число МСБ, которые отметили снижение продаж, превысило 50% впервые с февраля 2021 года, что было компенсировано улучшением ожиданий на ближайшие три месяца: число предпринимателей, ожидающих сокращения выручки, снизилось в мае лишь на 4% — до 33%.

Компонента кадров опустилась чуть ниже нейтрального уровня впервые с декабря 2020 года. В мае выросло на 3% количество предпринимателей, сокращавших штат, — таких было 14%. Также снизились ожидания по найму новых сотрудников на ближайшие три месяца с 17% до 14%.

Компонента инвестиций не изменилась. В мае на 2% выросла доля предпринимателей, сокращавших инвестиции, она составила 12%, но на ту же величину улучшились и ожидания по росту инвестиций в будущем — таких респондентов было 24%.

Компонента кредиты сохранилась на уровне конца 2020 года: выросли как удовлетворенный, так и неудовлетворенный спрос.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы малого и микро-бизнесов практически не изменились, а индекс среднего бизнеса снизился на 1,4 пункта, приблизившись так близко к нейтральному уровню впервые с ноября 2020 года. Триггером стало сокращение фактических продаж и найма сотрудников в мае.

Индекс RSBI по видам деятельности

Все сферы деятельности показали нейтральную динамику относительно апреля. Лучше остальных сохраняется индекс в производстве за счет более высоких инвестиций и ожиданий по продажам.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1849 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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