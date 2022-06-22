Самарские потребители газа переходят на интеллектуальные счетчики

В этом году в регионе был введен в эксплуатацию электронный сервис по автоматическому сбору данных о расходе газа. Запустило его в работу ООО "Газпром межрегионгаз Самара", и сегодня интеллектуальные счетчики установили уже 285 компаний-потребителей топлива.
Новый сервис позволяет вести автоматический сбор данных о расходе газа как с контроллеров телеметрии, так и с интеллектуальных счетчиков газа, установленных у всех категорий потребителей. Поступают эти сведения на единый пульт управления системами телеметрии, что исключает возможные разногласия в учете газа между поставщиком и потребителем. Абонент, используя "умный" прибор, обезопасит себя от завышенных начислений по нормативу из-за переданных не вовремя показаний — счетчик сделает все сам. Кроме этого, потребитель получает возможность дистанционно контролировать объемы потребляемого газа, данные одновременно могут поступать на сервер поставщика газа и телефон/планшет самого потребителя.
"Наша компания первая на территории РФ среди региональных компаний по реализации газа реализовала и запустила в работу единый пульт сбора данных, — рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов. — Он универсален, и воспользоваться им могут все категории потребителей. Кроме того, юридические лица и предприниматели дополнительно получают возможность организовать посуточный учет газа".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается