Самарские потребители газа переходят на интеллектуальные счетчики

В этом году в регионе был введен в эксплуатацию электронный сервис по автоматическому сбору данных о расходе газа. Запустило его в работу ООО "Газпром межрегионгаз Самара", и сегодня интеллектуальные счетчики установили уже 285 компаний-потребителей топлива.

Новый сервис позволяет вести автоматический сбор данных о расходе газа как с контроллеров телеметрии, так и с интеллектуальных счетчиков газа, установленных у всех категорий потребителей. Поступают эти сведения на единый пульт управления системами телеметрии, что исключает возможные разногласия в учете газа между поставщиком и потребителем. Абонент, используя "умный" прибор, обезопасит себя от завышенных начислений по нормативу из-за переданных не вовремя показаний — счетчик сделает все сам. Кроме этого, потребитель получает возможность дистанционно контролировать объемы потребляемого газа, данные одновременно могут поступать на сервер поставщика газа и телефон/планшет самого потребителя.

"Наша компания первая на территории РФ среди региональных компаний по реализации газа реализовала и запустила в работу единый пульт сбора данных, — рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов. — Он универсален, и воспользоваться им могут все категории потребителей. Кроме того, юридические лица и предприниматели дополнительно получают возможность организовать посуточный учет газа".