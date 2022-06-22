В Самаре вынесли приговор экс-полицейским за "слив" данных о сотрудниках ФСБ

Суд Самарского района Самары вынес приговор по уголовному делу теперь уже бывшего начальника дежурной части отдела полиции № 6 Алексея Борисова и его подчиненного Кирилла Чупрова. Их обвиняли в получении взяток за предоставление секретных данных.
Напомним, версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику — Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).
Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ. Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционеров и не участвовал в экстремистской деятельности.
Борисову запросили 10 с половиной лет, а Чупрову — восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В итоге приговор бывшим полицейским зачитали 22 июня.
"Алексею Борисову назначить девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года и лишением звания и со штрафом 5,9 млн рублей. Кириллу Чупрову назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением звания и со штрафом в 5,9 млн рублей", — постановил суд.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.