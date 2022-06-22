В Самаре вынесли приговор экс-полицейским за "слив" данных о сотрудниках ФСБ

Суд Самарского района Самары вынес приговор по уголовному делу теперь уже бывшего начальника дежурной части отдела полиции № 6 Алексея Борисова и его подчиненного Кирилла Чупрова. Их обвиняли в получении взяток за предоставление секретных данных.

Напомним, версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику — Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ. Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционеров и не участвовал в экстремистской деятельности.

Борисову запросили 10 с половиной лет, а Чупрову — восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В итоге приговор бывшим полицейским зачитали 22 июня.

"Алексею Борисову назначить девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года и лишением звания и со штрафом 5,9 млн рублей. Кириллу Чупрову назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением звания и со штрафом в 5,9 млн рублей", — постановил суд.