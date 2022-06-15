Обвиняемому в "сливе" данных о сотрудниках ФСБ запросили 10,5 года лишения свободы

В суде Самарского района Самары прошли прения по уголовному делу экс-начальника дежурной части отдела полиции №6 Алексея Борисова и его подчиненного Кирилла Чупрова. Их обвинили в получении взяток за предоставление закрытых данных о сотрудниках ФСБ штабам оппозиционера Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).
Напомним, по версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в Интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику - Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ.
Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционеров и не участвовал в экстремистской деятельности.
Чупров также говорит, что готов признать злоупотребление должностными полномочиями, но не хочет признавать получение взятки - то есть то, в чем его обвиняют следователи. Он также утверждает, что случайно увидел в Интернете предложение продавать данные из полицейских баз. Сказал об этом начальнику, а тот якобы заставил этим заняться. Чупров нашел в Интернете заказчика, передавал ему информацию, а в ответ получал денежные переводы.
"Борисов поставил задачу все обналичивать. Я сказал, что у меня нет людей, кто мог бы это делать. Борисов сказал, что у него тоже и ему все равно, как я это сделаю, но должен сделать, иначе у меня будут неприятности. Я обратился к школьному знакомому, Уханову. Я ему помогал в школе и университете. И Уханов мог для меня выполнить любую маленькую просьбу. Мы с ним пересеклись на набережной, и я попросил (поскольку он не являлся госслужащим), чтоб он принял на свою банковскую карту деньги. Он обналичил и принес, я передал Борисову", - заявляет Чупров.
В дальнейшем, по словам Чупрова, в целях конспирации схемы получения денег меняли. Интересно, что некоторые меры предосторожности полицейские приняли после выхода расследования о сотрудниках ФСБ, которые якобы ездили за Навальным (чьи штабы признаны экстремистскими и запрещены в РФ) по стране. Со слов Чупрова, в озвученных в расследовании фамилиях людей они узнали тех, кого "пробивали", и немного напугались. Но решили не прекращать заниматься "пробивом", а просто сменить ники и купить новые sim-карты.
Борисов вины не признавал вовсе. И уж тем более он не был согласен с версией о том, что заставлял что-то делать Чупрова. В итоге гособвинитель попросил приговорить обоих подсудимых к лишению свободы.
"Борисову запросили 10 с половиной лет, а Чупрову - восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением званий", - рассказали в суде.
Приговор теперь уже бывшим полицейским должны вынести 22 июня.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.