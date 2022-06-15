Обвиняемому в "сливе" данных о сотрудниках ФСБ запросили 10,5 года лишения свободы

В суде Самарского района Самары прошли прения по уголовному делу экс-начальника дежурной части отдела полиции №6 Алексея Борисова и его подчиненного Кирилла Чупрова. Их обвинили в получении взяток за предоставление закрытых данных о сотрудниках ФСБ штабам оппозиционера Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

Напомним, по версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в Интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику - Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ.

Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционеров и не участвовал в экстремистской деятельности.

Чупров также говорит, что готов признать злоупотребление должностными полномочиями, но не хочет признавать получение взятки - то есть то, в чем его обвиняют следователи. Он также утверждает, что случайно увидел в Интернете предложение продавать данные из полицейских баз. Сказал об этом начальнику, а тот якобы заставил этим заняться. Чупров нашел в Интернете заказчика, передавал ему информацию, а в ответ получал денежные переводы.

"Борисов поставил задачу все обналичивать. Я сказал, что у меня нет людей, кто мог бы это делать. Борисов сказал, что у него тоже и ему все равно, как я это сделаю, но должен сделать, иначе у меня будут неприятности. Я обратился к школьному знакомому, Уханову. Я ему помогал в школе и университете. И Уханов мог для меня выполнить любую маленькую просьбу. Мы с ним пересеклись на набережной, и я попросил (поскольку он не являлся госслужащим), чтоб он принял на свою банковскую карту деньги. Он обналичил и принес, я передал Борисову", - заявляет Чупров.

В дальнейшем, по словам Чупрова, в целях конспирации схемы получения денег меняли. Интересно, что некоторые меры предосторожности полицейские приняли после выхода расследования о сотрудниках ФСБ, которые якобы ездили за Навальным (чьи штабы признаны экстремистскими и запрещены в РФ) по стране. Со слов Чупрова, в озвученных в расследовании фамилиях людей они узнали тех, кого "пробивали", и немного напугались. Но решили не прекращать заниматься "пробивом", а просто сменить ники и купить новые sim-карты.

Борисов вины не признавал вовсе. И уж тем более он не был согласен с версией о том, что заставлял что-то делать Чупрова. В итоге гособвинитель попросил приговорить обоих подсудимых к лишению свободы.

"Борисову запросили 10 с половиной лет, а Чупрову - восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением званий", - рассказали в суде.

Приговор теперь уже бывшим полицейским должны вынести 22 июня.