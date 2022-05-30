Обвиняемый в "сливе" данных о сотрудниках ФСБ полицейский дал показания в суде

В понедельник, 30 мая, в суде Самарского района региональной столицы допросили теперь уже бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №6 Кирилла Чупрова. Его обвиняют в продаже закрытых данных представителям штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

Напомним, в Самаре перед судом предстали экс-начальник дежурной части отдела полиции №6 39-летний Алексей Борисов и его 29-летний подчиненный Кирилл Чупров. Борисов со следствием не сотрудничал и находится под арестом - в суд его доставляет конвой. Чупров в некоторой мере признавал вину и давал показания, он находится под домашним арестом и является в суд сам.

По версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в Интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику - Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а тот получал за них деньги и делился с начальником.

Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. руб., считают следователи. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ.

Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционеров и не участвовал в экстремистской деятельности.

При этом Чупров утверждает, что готов признать злоупотребление должностными полномочиями, но не хочет призвать получение взятки - то есть то, в чем его обвиняют следователи. Впрочем, 30 мая он рассказал свою версию событий подробнее.

"Я проходил службу в должности инспектора ППС. Меня не устраивал график, поэтому я решил опять пойти работать в дежурную часть, как раньше. Обратился к Александру Сергеевичу Самарину. Он мне сказал по поводу должностей, что нужно смотреть файл на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Я зашел на сайт и увидел, что есть должность в дежурной части Самарского района. Обратился к Борисову. Борисов меня знал, так как раньше мы работали с ним, и решить взять меня. Началась процедура оформления", - рассказал Чупров.

В тот же период Чупров, с его слов, увидел в Интернете странную информацию. В открытом доступе были объявления, в которых предлагалось предоставлять за вознаграждение информацию из полицейских баз данных.

"В дальнейшем я решил использовать тор-браузер. Установил на смартфон себе и зашел. Удивился, что такие объявления может увидеть любой. Далее, 17 апреля 2020 года, вышел приказ о моем переводе, но с оговоркой, что к обязанностям я приступаю с 1 мая. Я кое с кем из коллег говорил насчет тех объявлений. Просто удивлялся, что такая информация размещена в открытом доступе. А в конце апреля 2020 года я договорился встретиться с Борисовым и поговорить о дате выхода на службу. Встретились мы в районе ТЦ "ГудОК". Я поделился информацией, которую видел в Интернете. Борисов сказал, что он не в курсе, и мы продолжили разговор об организации службы. Потом Борисов вернулся к разговору об объявлениях. Сказал, что у него есть доступ к базам данных", - утверждает Чупров.

Чупров заявил, будто бы сам он спохватился и сказал, что это "является неправомерным для сотрудника полиции". А Борисов якобы начал ему угрожать - мол, на службе проходу не дам, работу испорчу.

"Я ранее служил у Борисова и знал, что он может устроить проблемы. Я обдумал, что во избежание неприятностей по службе надо согласиться. И что все равно вход будет не через мой аккаунт, а через аккаунт Борисова. Поэтому я подумал, что буду в относительной безопасности. И дал на это согласие", - говорит подсудимый.

В итоге Чупров списался с кем-то, кто имел ник "Джесс Инфо" в мессенжере Telegram.

"Далее я связался с этим неизвестным и сказал, что имею отношение к МВД и доступ к базам. Пользователь ответил, что подумает. Через некоторое время от него пришел первый заказ с установочными данными лица, на которое надо было в базах посмотреть соответствующую информацию. От 200 до 400 рублей за один "пробив" расценки были. От "Джесс Инфо" стали периодически поступать заказы. Но было установлено, что мы не будем представлять информацию по сотрудникам органов власти, правоохранительных органов и по представителям шоу-бизнеса", - говорит Чупров.

Так и работали полицейские с неизвестным человеком - передавали ему данные о разных людях из закрытых баз данных и получали деньги, рассказывает сам Чупров.

"Компьютеры находились в кабинете начальника дежурной части. Там было два компьютера, один на рабочем столе, второй у двери на тумбочке. На втором были информационно-поисковые базы. От "Джесс Инфо" поступали установочные данные, далее они пересылались Борисову и на компьютере, который был на тумбочке, выгружалис - либо в "Ворде", либо в виде фотофайла. Компьютер имел ограничение на съем информации, поэтому использовалось специальная флэш-карта - загружалась информация и потом перекидывалась на компьютер, который находился на рабочем месте, и с помощью шнура - на телефон", - раскрыл технологию "работы" в полицейском отделе подсудимый.

"Джесс Инфо" платил вовремя. Правда, пришлось изобретать, как деньги снимать.

"Борисов поставил задачу все обналичивать. Я сказал, что у меня нет людей, кто мог бы это делать. Борисов сказал, что у него тоже и ему все равно, как я это сделаю, но должен сделать, иначе у меня будут неприятности. Я обратился к школьному знакомому, Уханову. Я ему помогал в школе и университете. И Уханов мог для меня выполнить любую маленькую просьбу. Мы с ним пересеклись на набережной, и я попросил - поскольку он не являлся госслужащим, чтоб он принял на свою банковскую карту деньги. Он обналичил и принес, я передал Борисову", - заявляет Чупров.

Через карту школьного приятеля полицейского прошло две-три транзакции. А дальше тот стал опасаться, что к нему возникнут вопросы.

"В "Даркнете" я нашел данные о продаже интернет-кошельков без двухфакторной аутентификации. Приобрел кошелек, на него от "Джесс Инфо" поступали деньги, и я их передавал Борисову", - рассказал Чупров.

Еще Чупров заказывал банковские карты через курьера. Но скоро и это стало казаться опасным. Тогда Чупров стал искать нового человека, кто займется "обналичкой".

"Я знал, что в конце 2019 года один мой знакомый уволился из Росгвардии. Я к нему обратился, но он сказал, что восстановился, и рекомендовал приятеля, Матросова, с которым они занимаются в секции единоборств. Матросов занимался сопровождением бизнеса, и его деятельность близка к тому, что я описал. И как раз из-за пандемии у него не было клиентов", - объяснил Чупров.

В итоге, по словам экс-полицейского, Матросов получал 10% присылаемых от "Джесс" денег, а 90% передавали Борисову. Сам Чупров, мол, не получал никакого процента. Только в самом конце такой работы "увел" себе 20 тысяч.

Интересно, что некоторые меры предосторожности полицейские приняли после выхода расследования о сотрудниках ФСБ, которые якобы ездили за Навальным по стране. Со слов Чупрова, в озвученных в расследовании людях они узнали тех, кого "пробивали", и немного напугались. Но решили не прекратить заниматься "пробивом", а просто сменить ники и купить новые sim-карты.

Кстати, расценки Чупров не придумал сам. Он заявил, что изучил специфику рынка: почитал статьи о задержании полицейских, которые занимались "пробивом", там и подсмотрел расценки.

Судя по реакции Борисова на слова Чупрова в его адрес - у второго подсудимого своя версия произошедшего. Он должен раскрыть ее в ближайшее время. Полицейским грозит реальное лишение свободы.