В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны

В четверг, 23 июня, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Главной темой совещания стало развитие добровольной пожарной охраны в регионе. В настоящее время на территории 27 муниципальных образований функционируют 529 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью более 11 тыс. человек, в том числе 153 добровольные пожарные команды и 376 добровольных пожарных дружин. В их распоряжении имеется 161 единица пожарной техники - 75 пожарных автоцистерн, 84 авторазливочные станции АРС-14 и две единицы приспособленной для тушения пожаров техники.
В Самарской области осуществляют деятельность четыре общественных объединения пожарной охраны, которые объединяют добровольцев для участия в профилактике и тушении пожаров. Это региональная общественная организация "Казачья добровольная пожарная команда"; общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Самарской области" (ВДПО); региональное общественное учреждение "Добровольная пожарная команда "Служба спасения Самарской области"; Самарское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей".
В регионе действует межведомственный оперативный штаб по координации деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Самарской области.
Виктор Кудряшов отметил: "В удаленных населенных пунктах, скорость прибытия пожарных подразделений в которые превышает норматив, вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности мы решаем путем создания на этих территориях добровольных пожарных команд. Глава региона Дмитрий Азаров и правительство области уделяют этой работе большое внимание. Регион приобретает технику и необходимое оборудование для оснащения ДПК. Так, в прошлом году купили восемь новых пожарных машин. Эту практику обязательно продолжим. На содержание добровольных пожарных команд из областного и муниципальных бюджетов предоставляются значительные субсидии. В 2021 году из областного бюджета размер субсидий был увеличен в два раза, так как мы понимаем, что эта сфера нуждается в дополнительной поддержке. Пожарные команды работают очень активно, они действительно спасают жизни и имущество людей".
Принимаемые регионом меры государственной поддержки позитивно влияют на развитие системы добровольной пожарной охраны. Количество добровольных пожарных команд в Самарской области с каждым годом растет. Так, в прошлом году было создано 11 новых команд, в первом полугодии текущего года в Клявлинском и Шенталинском районах появилось ещё 2 ДПК.
Руководитель департамента общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов доложил, что в прошлом году добровольные пожарные выезжали на пожары 1319 раз, в 921 случае первыми прибыв на место пожара. Самостоятельно ими потушено 136 пожаров. С начала текущего года добровольцы выезжали на пожары 229 раз, при этом 143 раза оказались первыми. 15 пожаров с начала года добровольные пожарные команды потушили самостоятельно. ДПК прибывают к месту вызова в среднем за восемь минут.
В летнее время деятельность добровольных пожарных команд охватывает 512 населенных пунктов (38,9%) с населением 193,5 тыс. человек. С наступлением холодного периода года и с выводом из боевого расчета пожарной техники, находящейся в неотапливаемых помещениях и на открытых стоянках, доля прикрытия добровольными пожарными командами составляет 362 населенных пункта.
На совещании председатель областного правительства призвал глав ряда муниципалитетов увеличить объемы финансирования добровольной пожарной охраны с целью укрепления ее материально-технической базы: "Не все муниципалитеты уделяют этой работе должное внимание, несмотря на то что эти вопросы входят в полномочия муниципальных образований. Речь идет о жизни людей, о сохранности имущества".
На заседании комиссии были заслушаны доклады ряда глав муниципальных образований о выполнении решений майского протокола заседания областной КЧС, которые касались обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года. Была поставлена задача во всех муниципальных образованиях открыть сертифицированные пляжи или, в случае отсутствия такой возможности, обустроить места для безопасного и комфортного отдыха. Такие зоны, как альтернатива пляжному отдыху, в этом году организуют в Богатовском, Пестравском, Шенталинском, Клявлинском районах.
"В тех районах, где по разным причинам нет возможности обустроить пляж, необходимо создавать места для нормального, комфортного отдыха. Это служит элементом благоустройства и входит в задачи муниципалитета", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.