В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны

В четверг, 23 июня, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Главной темой совещания стало развитие добровольной пожарной охраны в регионе. В настоящее время на территории 27 муниципальных образований функционируют 529 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью более 11 тыс. человек, в том числе 153 добровольные пожарные команды и 376 добровольных пожарных дружин. В их распоряжении имеется 161 единица пожарной техники - 75 пожарных автоцистерн, 84 авторазливочные станции АРС-14 и две единицы приспособленной для тушения пожаров техники.

В Самарской области осуществляют деятельность четыре общественных объединения пожарной охраны, которые объединяют добровольцев для участия в профилактике и тушении пожаров. Это региональная общественная организация "Казачья добровольная пожарная команда"; общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Самарской области" (ВДПО); региональное общественное учреждение "Добровольная пожарная команда "Служба спасения Самарской области"; Самарское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей".

В регионе действует межведомственный оперативный штаб по координации деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Самарской области.

Виктор Кудряшов отметил: "В удаленных населенных пунктах, скорость прибытия пожарных подразделений в которые превышает норматив, вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности мы решаем путем создания на этих территориях добровольных пожарных команд. Глава региона Дмитрий Азаров и правительство области уделяют этой работе большое внимание. Регион приобретает технику и необходимое оборудование для оснащения ДПК. Так, в прошлом году купили восемь новых пожарных машин. Эту практику обязательно продолжим. На содержание добровольных пожарных команд из областного и муниципальных бюджетов предоставляются значительные субсидии. В 2021 году из областного бюджета размер субсидий был увеличен в два раза, так как мы понимаем, что эта сфера нуждается в дополнительной поддержке. Пожарные команды работают очень активно, они действительно спасают жизни и имущество людей".

Принимаемые регионом меры государственной поддержки позитивно влияют на развитие системы добровольной пожарной охраны. Количество добровольных пожарных команд в Самарской области с каждым годом растет. Так, в прошлом году было создано 11 новых команд, в первом полугодии текущего года в Клявлинском и Шенталинском районах появилось ещё 2 ДПК.

Руководитель департамента общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов доложил, что в прошлом году добровольные пожарные выезжали на пожары 1319 раз, в 921 случае первыми прибыв на место пожара. Самостоятельно ими потушено 136 пожаров. С начала текущего года добровольцы выезжали на пожары 229 раз, при этом 143 раза оказались первыми. 15 пожаров с начала года добровольные пожарные команды потушили самостоятельно. ДПК прибывают к месту вызова в среднем за восемь минут.

В летнее время деятельность добровольных пожарных команд охватывает 512 населенных пунктов (38,9%) с населением 193,5 тыс. человек. С наступлением холодного периода года и с выводом из боевого расчета пожарной техники, находящейся в неотапливаемых помещениях и на открытых стоянках, доля прикрытия добровольными пожарными командами составляет 362 населенных пункта.

На совещании председатель областного правительства призвал глав ряда муниципалитетов увеличить объемы финансирования добровольной пожарной охраны с целью укрепления ее материально-технической базы: "Не все муниципалитеты уделяют этой работе должное внимание, несмотря на то что эти вопросы входят в полномочия муниципальных образований. Речь идет о жизни людей, о сохранности имущества".

На заседании комиссии были заслушаны доклады ряда глав муниципальных образований о выполнении решений майского протокола заседания областной КЧС, которые касались обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года. Была поставлена задача во всех муниципальных образованиях открыть сертифицированные пляжи или, в случае отсутствия такой возможности, обустроить места для безопасного и комфортного отдыха. Такие зоны, как альтернатива пляжному отдыху, в этом году организуют в Богатовском, Пестравском, Шенталинском, Клявлинском районах.

"В тех районах, где по разным причинам нет возможности обустроить пляж, необходимо создавать места для нормального, комфортного отдыха. Это служит элементом благоустройства и входит в задачи муниципалитета", - подчеркнул Виктор Кудряшов.