Экс-судья Анна Бондаренко обжаловала приговор за покушение на мошенничество

Суд Самарской области 30 июня должен рассмотреть жалобу теперь уже бывшей судьи Промышленного района региональной столицы Анны Бондаренко.
"Жалобу на приговор подали адвокат и осужденная", — рассказали в облсуде.
Напомним, Бондаренко задержали оперативники ФСБ осенью 2020 года. Ее обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, летом 2020 г. судья познакомилась в соцсетях с 40-летним Николаем Белоусовым. Сама Анна Бондаренко говорила, что у них были близкие отношения.
В октябре того же года Белоусов познакомился с сотрудницей налоговой службы Ольгой Ефимовой. Она была обвиняемой в уголовном преступлении, ее дело передавали на рассмотрение в суд Промышленного района Самары, где работала Бондаренко. Ефимову подозревали в том, что она требовала 1,2 млн руб. за прекращение налоговой проверки.
"Мы с Белоусовым встретились в компании друзей. Я тогда еще договаривалась с тамадой и бардом Федором Соловьевым, чтоб он провел мой день рождения. И вот я в компании близких рассказывала, что у меня скоро начнется суд по делу о коррупции. Белоусов сказал, что может помочь", — вспоминала Ефимова.
Сотрудница налоговой утверждала, что она отказалась от предложения Белоусова. Но он якобы достал где-то ее номер и стал названивать с навязчивым предложением. Потом, со слов Ефимовой, она встретилась в "Макдональдс" с ним и Бондаренко.
"Белоусов сказал, что несмотря на особый порядок рассмотрения моего дела из-за сотрудничества со следствием, могут и не назначить лишение свободы условно, а могут реально отправить за решетку", — утверждала Ефимова в своих показаниях по делу Бондаренко.
После встречи, как утверждала Ефимова, Белоусов стал ей звонить и говорить, что ради мягкого приговора надо передать взятку судье Светлане Афанасьевой, которая должна была разбираться в деле Ефимовой. "Переслать" деньги предлагалось через Бондаренко. Он же назвал сумму — 400 тыс. рублей. Тогда Ефимова пожаловалась в ФСБ и пошла на оперативный эксперимент.
Белоусова задержали после получения денег. Он согласился на сотрудничество со следствием и отнес деньги Анне Бондаренко. После этого задержали и ее. Предполагалось, что женщина не собиралась передавать деньги коллеге, а присвоила бы их.
Бондаренко покинула должность судьи, но вину не признала. Суд Советского района назначил ей два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 60 тыс. рублей. Наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Известно, что малыш родился в 2021 г., когда судья уже была под следствием.
Рассмотреть жалобу Анны Бондаренко облсуд должен 30 июня.
Ефимову же приговорили к двум годам лишения свободы, но позже срок заменили на условный.
Белоусова отправили под суд за покушение на мошенничество.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.