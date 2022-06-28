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Суды Происшествия

Экс-судья Анна Бондаренко обжаловала приговор за покушение на мошенничество

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарской области 30 июня должен рассмотреть жалобу теперь уже бывшей судьи Промышленного района региональной столицы Анны Бондаренко.

"Жалобу на приговор подали адвокат и осужденная", — рассказали в облсуде.

Напомним, Бондаренко задержали оперативники ФСБ осенью 2020 года. Ее обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, летом 2020 г. судья познакомилась в соцсетях с 40-летним Николаем Белоусовым. Сама Анна Бондаренко говорила, что у них были близкие отношения.

В октябре того же года Белоусов познакомился с сотрудницей налоговой службы Ольгой Ефимовой. Она была обвиняемой в уголовном преступлении, ее дело передавали на рассмотрение в суд Промышленного района Самары, где работала Бондаренко. Ефимову подозревали в том, что она требовала 1,2 млн руб. за прекращение налоговой проверки.

"Мы с Белоусовым встретились в компании друзей. Я тогда еще договаривалась с тамадой и бардом Федором Соловьевым, чтоб он провел мой день рождения. И вот я в компании близких рассказывала, что у меня скоро начнется суд по делу о коррупции. Белоусов сказал, что может помочь", — вспоминала Ефимова.

Сотрудница налоговой утверждала, что она отказалась от предложения Белоусова. Но он якобы достал где-то ее номер и стал названивать с навязчивым предложением. Потом, со слов Ефимовой, она встретилась в "Макдональдс" с ним и Бондаренко.

"Белоусов сказал, что несмотря на особый порядок рассмотрения моего дела из-за сотрудничества со следствием, могут и не назначить лишение свободы условно, а могут реально отправить за решетку", — утверждала Ефимова в своих показаниях по делу Бондаренко.

После встречи, как утверждала Ефимова, Белоусов стал ей звонить и говорить, что ради мягкого приговора надо передать взятку судье Светлане Афанасьевой, которая должна была разбираться в деле Ефимовой. "Переслать" деньги предлагалось через Бондаренко. Он же назвал сумму — 400 тыс. рублей. Тогда Ефимова пожаловалась в ФСБ и пошла на оперативный эксперимент.

Белоусова задержали после получения денег. Он согласился на сотрудничество со следствием и отнес деньги Анне Бондаренко. После этого задержали и ее. Предполагалось, что женщина не собиралась передавать деньги коллеге, а присвоила бы их.

Бондаренко покинула должность судьи, но вину не признала. Суд Советского района назначил ей два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 60 тыс. рублей. Наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Известно, что малыш родился в 2021 г., когда судья уже была под следствием.

Рассмотреть жалобу Анны Бондаренко облсуд должен 30 июня.

Ефимову же приговорили к двум годам лишения свободы, но позже срок заменили на условный.

Белоусова отправили под суд за покушение на мошенничество.

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