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ЖКХ и благоустройство Общество

В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт моста через реку Шунгут

СЕРГИЕВСК. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным, ремонт моста через реку Шунгут на км 52+599 в составе автомобильной дороги Кинель-Черкассы — "Урал" завершен раньше срока.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Ремонтные работы стартовали в 2021 году. Срок ввода в эксплуатацию объекта по контракту — 1 октября текущего года. К сегодняшнему дню строители полностью заменили элементы мостового полотна, укрепили откосы, отремонтировали опоры моста, выполнили устройство водоотводов, нового барьерного и перильного ограждения, обустроили участок дороги дорожными знаками, нанесли разметку. 

"Мост был построен в 1970 году. За 52 года появились разрушения несущих конструкций и дорожного полотна, а по дороге постоянно движется большой поток грузового транспорта в направлении Отрадный - Сергиевск - Челно-Вершины, идут пассажирские перевозки", — рассказала представитель администрации Сергиевского района Елена Остапова.  

Отремонтированный мост через реку Шунгут в Сергиевском районе Самарской области, помимо экономического аспекта, имеет большое социальное значение, и не только для местных жителей.

"Попасть в районный центр Сергиевск можно только по этой дороге. Студенты на учебу ездят в город Отрадный. Большое количество жителей работают на "промыслах" — участках нефтедобычи, и ездят туда на вахтовых автобусах, по мосту через р. Шунгут. А, мы командой ветеранов ездим играть в хоккей каждую пятницу в Отрадный, в Ледовый дворец. Тут 4 поселка: Сергиевск, Сургут, Суходол и Серноводск — курорт. К нам, на серные воды туристов много едет, со всей России", — поделился глава сельского поселения Сургут Сергей Содомов.

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