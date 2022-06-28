В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт моста через реку Шунгут

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным, ремонт моста через реку Шунгут на км 52+599 в составе автомобильной дороги Кинель-Черкассы — "Урал" завершен раньше срока.
Ремонтные работы стартовали в 2021 году. Срок ввода в эксплуатацию объекта по контракту — 1 октября текущего года. К сегодняшнему дню строители полностью заменили элементы мостового полотна, укрепили откосы, отремонтировали опоры моста, выполнили устройство водоотводов, нового барьерного и перильного ограждения, обустроили участок дороги дорожными знаками, нанесли разметку.
"Мост был построен в 1970 году. За 52 года появились разрушения несущих конструкций и дорожного полотна, а по дороге постоянно движется большой поток грузового транспорта в направлении Отрадный - Сергиевск - Челно-Вершины, идут пассажирские перевозки", — рассказала представитель администрации Сергиевского района Елена Остапова.
Отремонтированный мост через реку Шунгут в Сергиевском районе Самарской области, помимо экономического аспекта, имеет большое социальное значение, и не только для местных жителей.
"Попасть в районный центр Сергиевск можно только по этой дороге. Студенты на учебу ездят в город Отрадный. Большое количество жителей работают на "промыслах" — участках нефтедобычи, и ездят туда на вахтовых автобусах, по мосту через р. Шунгут. А, мы командой ветеранов ездим играть в хоккей каждую пятницу в Отрадный, в Ледовый дворец. Тут 4 поселка: Сергиевск, Сургут, Суходол и Серноводск — курорт. К нам, на серные воды туристов много едет, со всей России", — поделился глава сельского поселения Сургут Сергей Содомов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается