В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции

Во вторник, 28 июня, состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. По поручению главы региона Дмитрия Азарова совещание провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Участие в заседании приняли руководители министерств и ведомств региона, представители территориальных органов федеральных органов власти, Счетной палаты Самарской области, главы муниципалитетов.
На заседании комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения антикоррупционного законодательства в органах исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 2021 года и истекшего периода текущего года. Члены комиссии проанализировали различные аспекты этой темы, от приведения в соответствие с действующим законодательством региональных и муниципальных нормативных правовых актов до выявления нарушений государственными и муниципальными служащими установленных законом ограничений и запретов.
В докладе о состоянии законности в сфере противодействия коррупции на территории региона представитель прокуратуры Самарской области отметил, что проведенный анализ исполнения в регионе законодательства противодействия коррупции позволяет сделать вывод о положительных результатах совместной работы. Выявлено более тысячи нарушений, связанных с предоставлением недостоверных сведений о доходах, 140 фактов конфликта интересов. По итогам рассмотрения актов реагирования 954 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, из них 14 уволено в связи с утратой доверия.
Органами прокуратуры на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза региональной нормативной базы. В 2021 году из 684 актов исключено 926 коррупциогенных факторов.
Анализ субъектного состава лиц, допустивших нарушения, свидетельствует, что 60% нарушений приходится на лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; 30% — на лиц, состоящих на должностях федеральной государственной службы. Доля выявленных в государственных и муниципальных учреждениях нарушений составляет 9%. Среди граждан, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Самарской области, выявлено 1% нарушений от общего числа.
"Статистика свидетельствует, что на региональном уровне эта работа ведется системно, хорошо организована профилактика нарушений, чего нельзя сказать о муниципалитетах. На муниципальный уровень приходится наибольшее количество подобных нарушений. Кроме того, здесь наибольшее количество представлений на наличие коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах", — отметил председатель областного правительства, поручив провести учебно-методический сбор с участием муниципальных образований.
ГУ МВД России по Самарской области в рамках задач, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, большое внимание уделяет состоянию законности при реализации национальных проектов. В 2021 году органами внутренних дел проведено 144 проверки в отношении физических и юридических лиц, получивших целевые средства из бюджета.
"На региональном уровне значительно усилен контроль использования финансовых средств, которые тратятся на реализацию национальных проектов, реализацию государственных программ, — подчеркивает Виктор Кудряшов. — Проводится постоянная работа с органами внутреннего финансового контроля. Дважды в год на расширенных совещаниях с участием главных распорядителей бюджетных средств мы рассматриваем типовые нарушения. Ориентируем главных распорядителей бюджетных средств шире применять возможности банковского и казначейского сопровождения контрактов, где количество возможных нарушений сводится к минимуму. Эта работа дает результат — исходя из анализа последнего доклада Счетной палаты Самарской области, финансовых нарушений становится всё меньше".
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.