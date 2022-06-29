Рукавица с патронами довела жителя Самарской области до колонии

В Богатовском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2020 г. около железной дороги в с. Богатое мужчина нашел рукавицу, в которой были 17 патронов: 15 для автомата Калашникова и два патрона для спортивно-охотничьего пистолета Марголина. В ноябре 2020 г. боеприпасы изъяли полицейские.

Суд назначил сельчанину два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.