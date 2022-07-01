Новикомбанк снизил ставки по льготной ипотеке

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк с 1 июля улучшил условия ипотечного кредитования. Предложения по оформлению кредитных продуктов на выгодных условиях доступны клиентам Новикомбанка — работникам Ростеха и организаций — стратегических партнеров банка.

По программе льготной ипотеки на новостройки действует ставка — 6,3% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей или до 6 млн рублей для других регионов приобретения жилья.

Кредит на приобретение недвижимости в жилом районе по программе "Ростех-сити" можно получить по ставке 6%. Программа распространяется на все квартиры в жилом районе ALIA и действует при первоначальном взносе от 15% и сумме кредита до 12 млн рублей.

По программе с господдержкой "Семейная ипотека" для семей с детьми, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, действует льготная ставка от 4% годовых. Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) по этой программе возможно приобретение на вторичном рынке недвижимости, расположенной в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит по льготной ставке также может быть использован для погашения оформленного ранее ипотечного займа на вышеуказанные цели.

Ипотечный кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке по ставке от 10,6% годовых предлагается для работников организаций — стратегических партнеров банка.

Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении, интернет-банке, обратившись в офис Новикомбанка или к персональному менеджеру на предприятии.