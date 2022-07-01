Новикомбанк снизил ставки по льготной ипотеке

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк с 1 июля улучшил условия ипотечного кредитования. Предложения по оформлению кредитных продуктов на выгодных условиях доступны клиентам Новикомбанка — работникам Ростеха и организаций — стратегических партнеров банка.
По программе льготной ипотеки на новостройки действует ставка — 6,3% годовых при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей или до 6 млн рублей для других регионов приобретения жилья.
Кредит на приобретение недвижимости в жилом районе по программе "Ростех-сити" можно получить по ставке 6%. Программа распространяется на все квартиры в жилом районе ALIA и действует при первоначальном взносе от 15% и сумме кредита до 12 млн рублей.
По программе с господдержкой "Семейная ипотека" для семей с детьми, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, действует льготная ставка от 4% годовых. Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) по этой программе возможно приобретение на вторичном рынке недвижимости, расположенной в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит по льготной ставке также может быть использован для погашения оформленного ранее ипотечного займа на вышеуказанные цели.
Ипотечный кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке по ставке от 10,6% годовых предлагается для работников организаций — стратегических партнеров банка.
Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении, интернет-банке, обратившись в офис Новикомбанка или к персональному менеджеру на предприятии.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?