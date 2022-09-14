Цифровое поколение: Generation Z и их родители

Как бы родители, выросшие из советских подростков, ни винили Интернет в сложностях, которые возникают у "зуммеров", их детей, специалисты с этим категорически не согласны. Проблемы у юного поколения остались теми же, что и десятки лет назад. И связаны они чаще всего с процессом взросления. Постоянное пребывание в Сети положительно повлияло на формирование "стиля" мышления, заключающегося в многосторонности, считает практикующий психолог, специалист по детско-родительским отношениям Психологического пространства "Со-бытие" Олеся Яковенко.
Запросы, с которыми обращаются к психологу родители и дети, стандартны. Это, прежде всего, отношения между ними и, конечно, то, что связано с самим переходным возрастом.
"В небольшом возрастном периоде сталкиваются сразу несколько факторов. Это и переживания взросления, и связанные с ним чувства и эмоции, и серьезная гормональная перестройка организма, и среда, с которой приходится сталкиваться в процессе взросления. Настает момент, когда все это для юной психики становится невыносимым, - говорит Олеся Яковенко. - Наша задача - оказать им психологическую поддержку и в целом помочь этому молодому поколению легче справляться с периодом взросления. Им не должно быть страшно обратиться за помощью, причем в любом доступном варианте".
Кому-то необходимо смотреть собеседнику в глаза, для иных же предпочтительно получать консультации онлайн, которые из-за пандемии стали востребованным форматом работы психологов с клиентами.
"Вынужденный переход на удаленку открыл для нас новые перспективы, и мы поняли, что можем делать проекты в других форматах, - добавляет психолог. - Сейчас мы рассматриваем набор в группы, в том числе для родителей, которые сможем вести дистанционно. Очень многие люди, будучи мобильными, не хотят бросать свои дела, включая командировки и переезд, и оставаться в терапии. Благодаря высокой скорости Интернета в режиме онлайн мы можем разговаривать и общаться, как в обычной реальной жизни".
Удобства удаленной работы оценили обе стороны, например, недавно Олеся вела дистанционный прием, находясь за городом. Многие ее клиенты и сами летом в отпусках - в других городах и странах. Все, что нужно, - стабильное интернет-соединение, а это сейчас норма жизни.
Несмотря на то что методики, применяемые в офлайн- и онлайн-терапии, могут быть разными, качественный результат есть в любом случае, и специалистов сейчас тоже учат особенностям работы на "новом поле". Возможно, эта специфика даже облегчает диалог специалистов с клиентами.
"У подростков просто изменился язык - он стал более текстовым. Им проще отправить сообщение и подождать ответ, чем звонить куда-то, - считает Олеся Яковенко. - Все люди разные, и если кому-то тревожно выходить из дома, пусть он остается в безопасной для себя обстановке и "приходит" на консультацию удаленно. Это облегчит работу. Мир становится меньше, и за счет того, что мы можем связываться с кем угодно и где угодно, повышается доступность любых услуг, самого общения. Это нам всем очень помогает, ускоряя процессы в нашей жизни".
И действительно, в Самарской области нет проблем с доступом в Интернет. Например, у МегаФона более 96% всех базовых станций в регионе уже поддерживают стандарт LTE. Даже в отдаленных небольших населенных пунктах есть возможность пользоваться всеми современными онлайн-сервисами, включая видеосвязь в высоком качестве.
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Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!