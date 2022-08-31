Россельхозбанк прогнозирует восстановление темпов роста рынка ИЖС к рекордным показателям

Эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка изучили рынок жилья в России. В 2021 году объем индивидуального жилищного строительства стал рекордным — 49,1 млн кв. м, или 53% от общего объема строительства. Общий объем жилищного строительства увеличился на 12,7% и составил 92,6 млн кв. м, что стало рекордным показателем в истории страны.
За постсоветский период в России было построено свыше 450 млн кв. м жилья в сельской местности, из них 353 млн кв. м пришлось на индивидуальное строительство (78%).
По итогам 2021 года регионами-лидерами ИЖС стали Московская область (5,8 млн кв. м), Краснодарский край (3,3 млн кв. м), Ленинградская область (2,3 млн кв. м), Татарстан (2,1 млн кв. м) и Башкортостан (1,8 млн кв. м).
"Строительство ИЖС по типу местности к настоящему времени достигло паритета — 24,6 млн кв. м в сельской местности против 24,5 млн кв. м в городской в общем объеме строительства. При этом в сельской местности благодаря более низкой стоимости строительства (ниже стоимость земельного участка, трудовых ресурсов) вводится большая удельная (в расчете на одно домостроение) площадь жилых помещений. Как правило, в сельской местности один условный дом будет на четверть большей площади, чем жилье в городе. Первые шесть месяцев 2022 года стали непростыми для рынка: повышение ключевой ставки, рост стоимости строительных материалов, приостановления программы сельской ипотеки. С учетом снижения ставки и возобновления сельской ипотеки мы прогнозируем восстановление темпов роста рынка ИЖС до рекордных показателей во втором полугодии — до 50 млн кв. м по итогам 2022 года", — комментирует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
Основными территориями роста Россельхозбанк считает Московскую область и Краснодарский край.
Деревянное домостроение
В ИЖС постепенно растёт и сегмент деревянного домостроения. По итогам 2021 года его объем в России достиг своего исторического максимума — 10,8 млн кв. м. За десятилетний период (2011–2021 гг.) прирост составил 50%, или 3,6 млн кв. м. При этом общая доля деревянного домостроения за анализируемый период остается стабильной на уровне 12% в общем объеме жилищного строительства.
При общем росте площади вводимого деревянного жилья его доля, однако, снижается (с 27 до 22%) вследствие высокой конкуренции со стороны более дешевых материалов. Например, с каждым годом всё увереннее на рынке себя чувствуют газо- и пеноблоки, с которыми более дорогая древесина конкурировать не может. Возможным выходом из этой ситуации может стать расширение каркасного домостроения или производство готовых деревянных домокомплектов промышленным способом, что позволит сократить затраты на труд и сроки строительства деревянных домов. Влияние на внутренний рынок пиломатериалов также могут оказать и внешнеторговые ограничения.
"Достигать высоких показателей жилищного строительства позволяет инструмент поддержки льготного кредитования сельской ипотеки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении программы сельской ипотеки по ставке 3%. За период существования программы активное участие в программе принял Россельхозбанк. В целом по стране сельской ипотекой воспользовалось более 100 тысяч домохозяйств, объем выдачи превысил 200 млрд рублей. На долю Россельхозбанка приходится 75% от общего объема рынка. Сейчас на платформе Своё Село доступны архитектурные проекты домов, это делает подбор жилья проще", — считает Дмитрий Тарасов.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.