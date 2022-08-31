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Россельхозбанк прогнозирует восстановление темпов роста рынка ИЖС к рекордным показателям

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка изучили рынок жилья в России. В 2021 году объем индивидуального жилищного строительства стал рекордным — 49,1 млн кв. м, или 53% от общего объема строительства. Общий объем жилищного строительства увеличился на 12,7% и составил 92,6 млн кв. м, что стало рекордным показателем в истории страны.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

За постсоветский период в России было построено свыше 450 млн кв. м жилья в сельской местности, из них 353 млн кв. м пришлось на индивидуальное строительство (78%).

По итогам 2021 года регионами-лидерами ИЖС стали Московская область (5,8 млн кв. м), Краснодарский край (3,3 млн кв. м), Ленинградская область (2,3 млн кв. м), Татарстан (2,1 млн кв. м) и Башкортостан (1,8 млн кв. м).

"Строительство ИЖС по типу местности к настоящему времени достигло паритета — 24,6 млн кв. м в сельской местности против 24,5 млн кв. м в городской в общем объеме строительства. При этом в сельской местности благодаря более низкой стоимости строительства (ниже стоимость земельного участка, трудовых ресурсов) вводится большая удельная (в расчете на одно домостроение) площадь жилых помещений. Как правило, в сельской местности один условный дом будет на четверть большей площади, чем жилье в городе. Первые шесть месяцев 2022 года стали непростыми для рынка: повышение ключевой ставки, рост стоимости строительных материалов, приостановления программы сельской ипотеки. С учетом снижения ставки и возобновления сельской ипотеки мы прогнозируем восстановление темпов роста рынка ИЖС до рекордных показателей во втором полугодии — до 50 млн кв. м по итогам 2022 года", — комментирует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Основными территориями роста Россельхозбанк считает Московскую область и Краснодарский край.

Деревянное домостроение

В ИЖС постепенно растёт и сегмент деревянного домостроения. По итогам 2021 года его объем в России достиг своего исторического максимума — 10,8 млн кв. м. За десятилетний период (2011–2021 гг.) прирост составил 50%, или 3,6 млн кв. м. При этом общая доля деревянного домостроения за анализируемый период остается стабильной на уровне 12% в общем объеме жилищного строительства.

При общем росте площади вводимого деревянного жилья его доля, однако, снижается (с 27 до 22%) вследствие высокой конкуренции со стороны более дешевых материалов. Например, с каждым годом всё увереннее на рынке себя чувствуют газо- и пеноблоки, с которыми более дорогая древесина конкурировать не может. Возможным выходом из этой ситуации может стать расширение каркасного домостроения или производство готовых деревянных домокомплектов промышленным способом, что позволит сократить затраты на труд и сроки строительства деревянных домов. Влияние на внутренний рынок пиломатериалов также могут оказать и внешнеторговые ограничения.

"Достигать высоких показателей жилищного строительства позволяет инструмент поддержки льготного кредитования сельской ипотеки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении программы сельской ипотеки по ставке 3%. За период существования программы активное участие в программе принял Россельхозбанк. В целом по стране сельской ипотекой воспользовалось более 100 тысяч домохозяйств, объем выдачи превысил 200 млрд рублей. На долю Россельхозбанка приходится 75% от общего объема рынка. Сейчас на платформе Своё Село доступны архитектурные проекты домов, это делает подбор жилья проще", — считает Дмитрий Тарасов.

Гид потребителя

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