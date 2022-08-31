Жительница Чапаевска получила восемь лет заключения за покушение на сбыт наркотиков

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Чапаевский городской суд вынес приговор 66-летней местной жительнице Розе Шишковой, признанной виновной в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области