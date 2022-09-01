Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей

В рамках банкротства бывшего владельца АО "Тольяттихимбанк" и экс-вице-президента ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Сергея Махлая выставлен на торги его пакет акций в кредитном учреждении. Начальная цена лота - 2,85 млрд рублей.
Банкротство Сергея Махлая инициировало АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" (миноритарный акционер ТоАЗа). Компания требует с бизнесмена 87,6 млрд рублей.
Ранее АО "Химактивинвест", входящее в одну группу лиц с АО "ОХК "Уралхим", выкупило акции Махлая в ПАО "Трансаммиак" и ПАО "Тольяттиазот".
К продаже предлагается пакет из 4,84 млн обыкновенных акций "Тольяттихимбанка". Заявки на торги принимаются до 24 ноября.
Напомним, банк владеет 10% акций АО Корпорация "Тольяттиазот".
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.