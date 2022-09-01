Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей

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В рамках банкротства бывшего владельца АО "Тольяттихимбанк" и экс-вице-президента ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Сергея Махлая выставлен на торги его пакет акций в кредитном учреждении. Начальная цена лота - 2,85 млрд рублей.

Фото: Архив «ВН»