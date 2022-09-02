Экс-председателя самарского ТСЖ обвиняют в мошенничестве с платежами

Прокуратура Железнодорожного района Самары утвердила обвинительное заключение бывшему председателю ТСЖ "УЮТ-76", которого подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, управляющая ТСЖ с 2014 г. по октябрь 2021 г. собирала с жителей дома №76 по ул. Красноармейской плату за коммунальные услуги, но не перечисляла ее ресурсоснабжающим организациям. Ущерб составил свыше 600 тыс. рублей.
Для восстановления прав жителей дома наложен арест на два земельных участка, принадлежащих обвиняемой.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...