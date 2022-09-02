Экс-председателя самарского ТСЖ обвиняют в мошенничестве с платежами

Прокуратура Железнодорожного района Самары утвердила обвинительное заключение бывшему председателю ТСЖ "УЮТ-76", которого подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, управляющая ТСЖ с 2014 г. по октябрь 2021 г. собирала с жителей дома №76 по ул. Красноармейской плату за коммунальные услуги, но не перечисляла ее ресурсоснабжающим организациям. Ущерб составил свыше 600 тыс. рублей.

Для восстановления прав жителей дома наложен арест на два земельных участка, принадлежащих обвиняемой.