16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" подписал двух молодых игроков "Ладья" победила "Ирбис" - 4:2 Тольяттинка стала победительницей V Пермского марафона Виталий Панов покидает пост главного тренера ФК "Акрон" "Крылья Советов" с минимальным счетом уступили ЦСКА

Спорт

Виктор Кудряшов поздравил самарскую команду по настольному теннису со знаковой победой

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 186
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Женская команда по настольному теннису "Самарочка" завоевала чемпионский титул на I-й Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Первенство стартовало 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проводятся на спортивных объектах 12 регионов РФ по программе Олимпийских игр. В спартакиаде принимают участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

По окончании спартакиады будет подведен общекомандный зачет среди субъектов. Победитель определится по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов в видах спорта. К настоящему времени завершились 45 спортивных дисциплин программы Спартакиады из 53.

На днях со Спартакиады сильнейших вернулась сборная региона по настольному теннису. Соревнования прошли в Сочи на базе "Юг Спорт". Женская сборная 63 региона в составе Марии Тайлаковой, Екатерины Зироновой и Валерии Щербатых выиграла командный турнир и заняла первое место. В решающем противостоянии волжанки одолели москвичек со счетом - 3:2.

Ранее юные спортсменки уже побеждали в чемпионате Европы, завоевывали чемпионский титул в командном зачете чемпионата России.

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который на протяжении 12 лет возглавляет попечительский совет областной федерации настольного тенниса, поздравил спортсменок с победой: "От души поздравляю наших девчонок с этим знаковым достижением. Они в очередной раз подтвердили свой высочайший статус в этом виде спорта. Искренне восхищаюсь их талантом, трудолюбием, упорством!  Благодарю за то, что своими успехами они прославляют Самарскую область. Желаю им, чтобы в их жизни и спортивной карьере было еще много звездных минут".

На спартакиаде сильнейших представители Самарской области завоевали медали еще в двух дисциплинах настольного тенниса. В женском одиночном разряде Мария Тайлакова завоевала серебряную медаль. В финале она уступила нижегородской теннисистке Элизабет Абраамян со счетом - 3:4.

В смешанном парном разряде самарцы Лев Волин и Екатерина Зиронова завоевали бронзовые медали, пропустив вперед соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2