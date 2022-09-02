Виктор Кудряшов поздравил самарскую команду по настольному теннису со знаковой победой

Женская команда по настольному теннису "Самарочка" завоевала чемпионский титул на I-й Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Первенство стартовало 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проводятся на спортивных объектах 12 регионов РФ по программе Олимпийских игр. В спартакиаде принимают участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

По окончании спартакиады будет подведен общекомандный зачет среди субъектов. Победитель определится по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов в видах спорта. К настоящему времени завершились 45 спортивных дисциплин программы Спартакиады из 53.

На днях со Спартакиады сильнейших вернулась сборная региона по настольному теннису. Соревнования прошли в Сочи на базе "Юг Спорт". Женская сборная 63 региона в составе Марии Тайлаковой, Екатерины Зироновой и Валерии Щербатых выиграла командный турнир и заняла первое место. В решающем противостоянии волжанки одолели москвичек со счетом - 3:2.

Ранее юные спортсменки уже побеждали в чемпионате Европы, завоевывали чемпионский титул в командном зачете чемпионата России.

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который на протяжении 12 лет возглавляет попечительский совет областной федерации настольного тенниса, поздравил спортсменок с победой: "От души поздравляю наших девчонок с этим знаковым достижением. Они в очередной раз подтвердили свой высочайший статус в этом виде спорта. Искренне восхищаюсь их талантом, трудолюбием, упорством! Благодарю за то, что своими успехами они прославляют Самарскую область. Желаю им, чтобы в их жизни и спортивной карьере было еще много звездных минут".

На спартакиаде сильнейших представители Самарской области завоевали медали еще в двух дисциплинах настольного тенниса. В женском одиночном разряде Мария Тайлакова завоевала серебряную медаль. В финале она уступила нижегородской теннисистке Элизабет Абраамян со счетом - 3:4.

В смешанном парном разряде самарцы Лев Волин и Екатерина Зиронова завоевали бронзовые медали, пропустив вперед соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.