В Волжском районе 65 домов остались без холодной воды из-за утечки на трубопроводе

В пятницу, 2 сентября, в 21:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 325 мм в одном километре восточнее поселка Рощинский Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным ведомства, на время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 65 многоквартирных жилых домов , 4 социально-значимых объекта.
Для обеспечения населения водой выставлены 2 бойлера общим объемом 11 куб. м.
На месте работает 13 человек, используется 7 единиц техники. Планируемое время восстановления - 15:00 3 сентября.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа