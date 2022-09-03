В Волжском районе 65 домов остались без холодной воды из-за утечки на трубопроводе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 сентября, в 21:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 325 мм в одном километре восточнее поселка Рощинский Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.