Самарец издевался над семилетней дочерью

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 Управления МВД России по Самаре поступила информация о том, что 33-летний житель Самарского района ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина находится в разводе с матерью своей семилетней дочери и проживает отдельно от них.

Безработный отец не участвовал в достаточном объеме в духовном и нравственном развитии ребенка, а также, забирая ее к себе домой или находясь по месту проживания ребенка, в отсутствие матери жестоко обращался с девочкой посредством применения психологического и физического насилия.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с малолетней девочкой. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (112 - с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный сайт через сервис "Прием обращений".