Самарец издевался над семилетней дочерью

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 Управления МВД России по Самаре поступила информация о том, что 33-летний житель Самарского района ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина находится в разводе с матерью своей семилетней дочери и проживает отдельно от них.
Безработный отец не участвовал в достаточном объеме в духовном и нравственном развитии ребенка, а также, забирая ее к себе домой или находясь по месту проживания ребенка, в отсутствие матери жестоко обращался с девочкой посредством применения психологического и физического насилия.
Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с малолетней девочкой. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (112 - с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный сайт через сервис "Прием обращений".
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...