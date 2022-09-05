За помощь в розыске опасных преступников в Самарской области объявлено вознаграждение в 1 млн рублей

МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске - 1 млн руб. за каждого из разыскиваемых.
Величко Сергей Олегович, 3 января 1994 г. Рожден в г. Харьков, Украина.
Немичев Константин Витальевич, 10 января 1996 г. Рожден в г. Харьков, Украина.
Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️