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Происшествия

За помощь в розыске опасных преступников в Самарской области объявлено вознаграждение в 1 млн рублей

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске - 1 млн руб. за каждого из разыскиваемых.

Величко Сергей Олегович, 3 января 1994 г. Рожден в г. Харьков, Украина. 

 

 

 

 

 

Немичев Константин Витальевич, 10 января 1996 г. Рожден в г. Харьков, Украина.

 

 

 

 

Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14

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