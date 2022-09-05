За помощь в розыске опасных преступников в Самарской области объявлено вознаграждение в 1 млн рублей

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МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске - 1 млн руб. за каждого из разыскиваемых.