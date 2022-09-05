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ЖКХ и благоустройство Общество

В Алексеевском районе завершили ремонт дороги к поселку Первокоммунарский

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Алексеевском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги Богатое - Самара - Оренбург - Первокоммунарский протяженностью 1,2 км.

В соответствии с проектом специалисты восстановили кромки существующего дорожного покрытия, устроив дополнительный слой из песка и щебеночное основание, уложили двухслойное покрытие из асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем с асфальтогранулянтом и выполнили ремонт водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированном участке установили 40 дорожных знаков, 166 пог. м пешеходного ограждения, обустроили тротуар, протяженностью 174 м. Разметку нанесли термопластиком.

"Дорога очень важна для жителей поселка Первокоммунарский, по ней проходит школьный маршрут и заезжает автобус, забирает рабочих в Нефтегорский район, ходит общественный транспорт межмуниципальных маршрутов. Мы очень благодарны за то, что сделали дорогу и даже тротуарную дорожку", - рассказал Николай Зотов, глава сельского поселения Авангард.

Напомним, в этом году в Алексеевском районе Самарской области масштабные работы развернулись на 32 километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

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