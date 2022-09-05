В Алексеевском районе завершили ремонт дороги к поселку Первокоммунарский

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Алексеевском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги Богатое - Самара - Оренбург - Первокоммунарский протяженностью 1,2 км.
В соответствии с проектом специалисты восстановили кромки существующего дорожного покрытия, устроив дополнительный слой из песка и щебеночное основание, уложили двухслойное покрытие из асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем с асфальтогранулянтом и выполнили ремонт водопропускных труб.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированном участке установили 40 дорожных знаков, 166 пог. м пешеходного ограждения, обустроили тротуар, протяженностью 174 м. Разметку нанесли термопластиком.
"Дорога очень важна для жителей поселка Первокоммунарский, по ней проходит школьный маршрут и заезжает автобус, забирает рабочих в Нефтегорский район, ходит общественный транспорт межмуниципальных маршрутов. Мы очень благодарны за то, что сделали дорогу и даже тротуарную дорожку", - рассказал Николай Зотов, глава сельского поселения Авангард.
Напомним, в этом году в Алексеевском районе Самарской области масштабные работы развернулись на 32 километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа