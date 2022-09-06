Из-за провала грунта на ул. Самарской - ул. Некрасовской изменена схема движения автобусов

Во вторник, 6 сентября, в 9:12 на перекрестке улиц Некрасовской и Самарской образовался провал грунта.
Как отмечают в городском департаменте транспорта, провал образован в оба направления. Объезд автобусов №№ 2, 23, 41 по улицам Самарская - ул. Некрасовская - ул. Садовая - ул. Ленинградская в направлении сквера Высоцкого.
№ 3 - ул. Самарская - ул. Некрасовская - ул. Галактионовская - ул. Ленинградская в направлении ул. Речной.
№ 5д ул. Самарская - ул. Некрасовская - ул. Галактионовская - ул. Ленинградская в оба направления.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.