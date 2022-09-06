Офис обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" в Сызрани отметил свое 3-летие

Офис обслуживания клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" по адресу Сызрань, ул. 50 лет Октября, 24 отметил 3-летие со дня своего открытия. За это время при содействии консультантов данного клиентского центра около 23 тысяч жителей Сызрани зарегистрировались в личном кабинете, а 770 человек — перешли на электронную квитанцию, повысив качество взаимодействия с поставщиком услуги теплоснабжения.

В честь праздника АО "ЭнергосбыТ Плюс" приготовил для своих клиентов в Сызрани приятные сюрпризы. Победителям акции "На дачу — без долгов!" были вручены заслуженные призы — велосипед и фирменные зонты, — а первые 30 посетителей центра получили баночки с ароматным медом.

"Мы ценим добросовестных клиентов и постоянно проводим для них поощрительные мероприятия. С открытием этого офиса данная традиция стала доступна и для жителей Сызрани. Так, в этом году мы впервые разыграли велосипеды среди участников акции "На дачу — без долгов!", и один из призов получит добросовестный горожанин, авансом оплативший летнее потребление тепла. Также несколько участников данной акции станут обладателями стильных фирменных зонтов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Отметим, что сегодня на обслуживании "ЭнергосбыТ Плюс" в Сызрани находится более 37 тысяч клиентов из числа физических лиц и 600 — из числа организаций и предприятий.