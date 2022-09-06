Офис обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" в Сызрани отметил свое 3-летие

Офис обслуживания клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" по адресу Сызрань, ул. 50 лет Октября, 24 отметил 3-летие со дня своего открытия. За это время при содействии консультантов данного клиентского центра около 23 тысяч жителей Сызрани зарегистрировались в личном кабинете, а 770 человек — перешли на электронную квитанцию, повысив качество взаимодействия с поставщиком услуги теплоснабжения.
В честь праздника АО "ЭнергосбыТ Плюс" приготовил для своих клиентов в Сызрани приятные сюрпризы. Победителям акции "На дачу — без долгов!" были вручены заслуженные призы — велосипед и фирменные зонты, — а первые 30 посетителей центра получили баночки с ароматным медом.
"Мы ценим добросовестных клиентов и постоянно проводим для них поощрительные мероприятия. С открытием этого офиса данная традиция стала доступна и для жителей Сызрани. Так, в этом году мы впервые разыграли велосипеды среди участников акции "На дачу — без долгов!", и один из призов получит добросовестный горожанин, авансом оплативший летнее потребление тепла. Также несколько участников данной акции станут обладателями стильных фирменных зонтов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Отметим, что сегодня на обслуживании "ЭнергосбыТ Плюс" в Сызрани находится более 37 тысяч клиентов из числа физических лиц и 600 — из числа организаций и предприятий.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа