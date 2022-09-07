Специалисты "Т Плюс" обследовали с помощью видеоэндоскопа 12 турбин

С начала 2022 года специалисты лаборатории металлов Самарского филиала ПАО "Т Плюс" обследовали 12 турбоагрегатов с помощью современного видеоэндоскопа. Данный (бороскопический) метод диагностики позволяет выявить дефекты проточной части турбин в труднодоступных местах агрегатов без их полной разборки.

В частности, самарские дефектоскописты уже выполнили обследование генерирующего оборудования на Саранской ТЭЦ-2, Пензенской ТЭЦ-1, Орской ТЭЦ-1, Сакмарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Саратовской ТЭЦ-5, Самарской ТЭЦ и Самарской ГРЭС. Бороскопическое обследование турбин проводится для оценки состояния оборудования и планирования перечня требуемых работ во время последующего ремонта. Вся информация, полученная с помощью специального гибкого видеозонда, который вводится в проточную часть турбины через специально установленные гильзы, отражена в отчетах, на основании которых планируются мероприятия по устранению выявленных дефектов в следующий капитальный ремонт.

В 2022 году с помощью видеоэндоскопа планируется также обследовать турбоагрегаты на Саранской ТЭЦ-2 и Каргалинской ТЭЦ.