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ЖКХ и благоустройство Общество

Специалисты "Т Плюс" обследовали с помощью видеоэндоскопа 12 турбин

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2022 года специалисты лаборатории металлов Самарского филиала ПАО "Т Плюс" обследовали 12 турбоагрегатов с помощью современного видеоэндоскопа. Данный (бороскопический) метод диагностики позволяет выявить дефекты проточной части турбин в труднодоступных местах агрегатов без их полной разборки.

В частности, самарские дефектоскописты уже выполнили обследование генерирующего оборудования на Саранской ТЭЦ-2, Пензенской ТЭЦ-1, Орской ТЭЦ-1, Сакмарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Саратовской ТЭЦ-5, Самарской ТЭЦ и Самарской ГРЭС. Бороскопическое обследование турбин проводится для оценки состояния оборудования и планирования перечня требуемых работ во время последующего ремонта. Вся информация, полученная с помощью специального гибкого видеозонда, который вводится в проточную часть турбины через специально установленные гильзы, отражена в отчетах, на основании которых планируются мероприятия по устранению выявленных дефектов в следующий капитальный ремонт.

В 2022 году с помощью видеоэндоскопа планируется также обследовать турбоагрегаты на Саранской ТЭЦ-2 и Каргалинской ТЭЦ.

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