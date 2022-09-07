Специалисты "Т Плюс" обследовали с помощью видеоэндоскопа 12 турбин

С начала 2022 года специалисты лаборатории металлов Самарского филиала ПАО "Т Плюс" обследовали 12 турбоагрегатов с помощью современного видеоэндоскопа. Данный (бороскопический) метод диагностики позволяет выявить дефекты проточной части турбин в труднодоступных местах агрегатов без их полной разборки.
В частности, самарские дефектоскописты уже выполнили обследование генерирующего оборудования на Саранской ТЭЦ-2, Пензенской ТЭЦ-1, Орской ТЭЦ-1, Сакмарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Саратовской ТЭЦ-5, Самарской ТЭЦ и Самарской ГРЭС. Бороскопическое обследование турбин проводится для оценки состояния оборудования и планирования перечня требуемых работ во время последующего ремонта. Вся информация, полученная с помощью специального гибкого видеозонда, который вводится в проточную часть турбины через специально установленные гильзы, отражена в отчетах, на основании которых планируются мероприятия по устранению выявленных дефектов в следующий капитальный ремонт.
В 2022 году с помощью видеоэндоскопа планируется также обследовать турбоагрегаты на Саранской ТЭЦ-2 и Каргалинской ТЭЦ.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа