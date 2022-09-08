ГИБДД региона обращает внимание водителей и пешеходов на особенности передвижения в осенний период

Стоит помнить, что световой день стремительно уменьшается, а приход холодной, дождливой и пасмурной погоды ухудшает видимость. В связи с этим как от водителей, так и от пешеходов требуется повышенное внимание.
Настоятельно рекомендуем автомобилистам быть аккуратнее во время дождя. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом ухудшается, тормозной путь увеличивается, а шанс попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает. В обязательном порядке следует соблюдать дистанцию и боковые интервалы, воздерживаться от высоких скоростей и резких действий. Особое внимание необходимо проявить при проезде пешеходных переходов.
Пешеходам следует помнить, что силуэт в темной одежде в вечернее время суток плохо заметен, особенно в дождь, поэтому рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы, чтобы водители в ненастную погоду могли их вовремя заметить.
Световозвращатели ярко светятся ночью в свете фар автомобилей и предназначены для повышения видимости пешеходов в темное время суток. В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25 - 40 м. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 м при ближнем свете фар и до 400 м - при дальнем.
По статистике, использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода на 65-80%.
Пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине вне населенных пунктов в темное время суток или при недостаточной видимости, обязаны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей.
В пределах населенных пунктов ношение световозвращающих элементов рекомендовано в целях безопасности.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, особенно в темное время суток.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.