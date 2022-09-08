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Общество

ГИБДД региона обращает внимание водителей и пешеходов на особенности передвижения в осенний период

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоит помнить, что световой день стремительно уменьшается, а приход холодной, дождливой и пасмурной погоды ухудшает видимость. В связи с этим как от водителей, так и от пешеходов требуется повышенное внимание.

Настоятельно рекомендуем автомобилистам быть аккуратнее во время дождя. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости, ведь на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом ухудшается, тормозной путь увеличивается, а шанс попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает. В обязательном порядке следует соблюдать дистанцию и боковые интервалы, воздерживаться от высоких скоростей и резких действий. Особое внимание необходимо проявить при проезде пешеходных переходов. 

Пешеходам следует помнить, что силуэт в темной одежде в вечернее время суток плохо заметен, особенно в дождь, поэтому рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы, чтобы водители в ненастную погоду могли их вовремя заметить.

Световозвращатели ярко светятся ночью в свете фар автомобилей и предназначены для повышения видимости пешеходов в темное время суток. В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25 - 40 м. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 м при ближнем свете фар и до 400 м - при дальнем.

По статистике, использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода на 65-80%.
Пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине вне населенных пунктов в темное время суток или при недостаточной видимости, обязаны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей.

В пределах населенных пунктов ношение световозвращающих элементов рекомендовано в целях безопасности.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, особенно в темное время суток.

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