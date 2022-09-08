Жители Тольятти получили призы от "ЭнергосбыТ Плюс"

В офисе обслуживания клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Дзержинского, 18а прошло праздничное награждение победителей акции "На дачу - без долгов!" Жительница Тольятти стала обладателем суперприза от энергокомпании - велосипеда.
Напомним, акция "На дачу - без долгов!" проходила в июле 2022 года. Для участия в ней было достаточно оплатить квитанцию за тепло за июнь и авансом внести платеж за оставшиеся два летних месяца (июль и август). Также обязательным условием являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие 2,5 тысячи клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
"Благодарю добросовестных клиентов компании за своевременную оплату тепловой энергии и за использование наших дистанционных сервисов, перечень которых постоянно расширяется и совершенствуется", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Также в ходе мероприятия часть горожан из числа участников акции получили от энергокомпании поощрительные призы - стильные фирменные зонты.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа