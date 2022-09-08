Жители Тольятти получили призы от "ЭнергосбыТ Плюс"

В офисе обслуживания клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Дзержинского, 18а прошло праздничное награждение победителей акции "На дачу - без долгов!" Жительница Тольятти стала обладателем суперприза от энергокомпании - велосипеда.

Напомним, акция "На дачу - без долгов!" проходила в июле 2022 года. Для участия в ней было достаточно оплатить квитанцию за тепло за июнь и авансом внести платеж за оставшиеся два летних месяца (июль и август). Также обязательным условием являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие 2,5 тысячи клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

"Благодарю добросовестных клиентов компании за своевременную оплату тепловой энергии и за использование наших дистанционных сервисов, перечень которых постоянно расширяется и совершенствуется", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Также в ходе мероприятия часть горожан из числа участников акции получили от энергокомпании поощрительные призы - стильные фирменные зонты.