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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Тольятти получили призы от "ЭнергосбыТ Плюс"

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В офисе обслуживания клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Дзержинского, 18а прошло праздничное награждение победителей акции "На дачу - без долгов!" Жительница Тольятти стала обладателем суперприза от энергокомпании - велосипеда.

Напомним, акция "На дачу - без долгов!" проходила в июле 2022 года. Для участия в ней было достаточно оплатить квитанцию за тепло за июнь и авансом внести платеж за оставшиеся два летних месяца (июль и август). Также обязательным условием являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие 2,5 тысячи клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

"Благодарю добросовестных клиентов компании за своевременную оплату тепловой энергии и за использование наших дистанционных сервисов, перечень которых постоянно расширяется и совершенствуется", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Также в ходе мероприятия часть горожан из числа участников акции получили от энергокомпании поощрительные призы - стильные фирменные зонты.

Гид потребителя

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