На ул. Стара-Загора из-за порыва горячая вода будет подаваться по временной схеме

В пятницу, 9 сентября, на ул. Стара-Загора произошел порыв на теплосети.

"В настоящее время производится отключение участка с последующим выводом в ремонт. Горячее водоснабжение для близлежащих домов будет организовано по временной схеме. В планах теплоэнергетиков устранить дефект в ближайшее время", — прокомментировало ОАО "ПТС".

По сообщению городского дептранса, заезд на отстойно-разворотную площадку ТЦ"Колизей" автобусов маршрута №61 невозможен в связи с прорывом воды на въезде.