В Тольятти начинаются прения по делу "потрошителя" Олега Рылькова

Суд Центрального района Тольятти перешел к стадии прения сторон по уголовному делу маньяка Олега Рылькова. Недавно мужчина признался в еще шести убийствах.

Олег Рыльков считается одним из самых жестоких маньяков России. Он уже отбывает наказание в колонии в Оренбургской области для осужденных на пожизненный срок — "Черный дельфин". Рылькова ранее осудили более чем за 30 преступлений. В их числе убийства и изнасилования женщин и детей.

Известно, что Олег Рыльков родился в 1966 г. в Зеленодольске. После возвращения из армии он приехал жить в Тольятти, работал на заводе, женился. У самого Рылькова была дочка. Но в 90-е он начал грабить квартиры, насиловать и убивать девочек и женщин. В конце 90-х Рылькова задержали. Его приговорили к смертной казни, но из-за введения моратория заменили ее на пожизненное лишение свободы.

В частности, в августе 1994 г. Рыльков в районе Медгородка в Автозаводском районе Тольятти познакомился с девушкой, которая лечилась там. Она согласилась погулять с новым знакомым. Рыльков завел девушку в лес и стал приставать. Потом он схватил ее, связал руки галстуком и совершил действия сексуального характера. После этого маньяк задушил жертву галстуком, забросал тело ветками и убежал. В другом случае маньяк заманил в лес ребенка — предложил конфетки.

Периодически Олег Рыльков признается все в новых преступлениях. В последний раз он рассказал про шесть дополнительных случаев. Напомним, по версии следствия, с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. Тольятти Рыльков убил пятерых женщин и 15-летнюю девушку. Например, предполагается, что весной 1994 г. Рыльков расправился с женщиной, которая помешала ему напасть на несовершеннолетнюю. Жительница Автограда увидела, как мужчина пытается завести диалог с ребенком. Она задала Рылькову вопрос и этим привлекла внимание прохожих. Позже злоумышленник влез к женщине в дом, избил и задушил.

"9 сентября заседание, на котором планировали прения, отложили — на 29 сентября. Это произошло из-за того, что по независящим от суда причинам не была вручена копия искового заявления от потерпевших. Подсудимый заявил, что ему нужно подготовиться к прениям", — рассказали в суде Центрального района Тольятти.