В Тольятти начинаются прения по делу "потрошителя" Олега Рылькова

Суд Центрального района Тольятти перешел к стадии прения сторон по уголовному делу маньяка Олега Рылькова. Недавно мужчина признался в еще шести убийствах.
Олег Рыльков считается одним из самых жестоких маньяков России. Он уже отбывает наказание в колонии в Оренбургской области для осужденных на пожизненный срок — "Черный дельфин". Рылькова ранее осудили более чем за 30 преступлений. В их числе убийства и изнасилования женщин и детей.
Известно, что Олег Рыльков родился в 1966 г. в Зеленодольске. После возвращения из армии он приехал жить в Тольятти, работал на заводе, женился. У самого Рылькова была дочка. Но в 90-е он начал грабить квартиры, насиловать и убивать девочек и женщин. В конце 90-х Рылькова задержали. Его приговорили к смертной казни, но из-за введения моратория заменили ее на пожизненное лишение свободы.
В частности, в августе 1994 г. Рыльков в районе Медгородка в Автозаводском районе Тольятти познакомился с девушкой, которая лечилась там. Она согласилась погулять с новым знакомым. Рыльков завел девушку в лес и стал приставать. Потом он схватил ее, связал руки галстуком и совершил действия сексуального характера. После этого маньяк задушил жертву галстуком, забросал тело ветками и убежал. В другом случае маньяк заманил в лес ребенка — предложил конфетки.
Периодически Олег Рыльков признается все в новых преступлениях. В последний раз он рассказал про шесть дополнительных случаев. Напомним, по версии следствия, с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. Тольятти Рыльков убил пятерых женщин и 15-летнюю девушку. Например, предполагается, что весной 1994 г. Рыльков расправился с женщиной, которая помешала ему напасть на несовершеннолетнюю. Жительница Автограда увидела, как мужчина пытается завести диалог с ребенком. Она задала Рылькову вопрос и этим привлекла внимание прохожих. Позже злоумышленник влез к женщине в дом, избил и задушил.
"9 сентября заседание, на котором планировали прения, отложили — на 29 сентября. Это произошло из-за того, что по независящим от суда причинам не была вручена копия искового заявления от потерпевших. Подсудимый заявил, что ему нужно подготовиться к прениям", — рассказали в суде Центрального района Тольятти.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.