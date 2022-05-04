Уголовное дело о шести убийствах маньяка Олега Рылькова направляют в тольяттинский суд

Судья Самарского облсуда Евгения Балыкина направила в Центральный районный суд Тольятти уголовное дело маньяка Олега Рылькова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Олега Рылькова на этот раз его обвиняют в убийстве нескольких человек, сопряженном с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.
По версии следствия, с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. в Центральном районе Тольятти Рыльков убил пять женщин и девушку, которой было 15 лет.
В январе 1994 г. маньяк выбрал жертву в доме на ул. Мира. Он ходил по подъезду и нашел открытую входную дверь. В квартире на диване спала женщина. Рыльков попытался связать руки и ноги потерпевшей, не смог из-за сопротивления жертвы. Тогда, угрожая ножом, он накинул ей на шею веревку, избил и три раза ударил ножом в шею. После этого обвиняемый украл деньги.
Весной того же года Рыльков расправился с женщиной, помешавшей ему напасть на несовершеннолетнюю. Тольяттинка увидела, как незнакомец пытается завести диалог с ребенком, и задала ему вопрос, чем привлекла внимание прохожих. После этого злоумышленник разбил окно и влез к ней в дом, избил жертву, повалил на пол и задушил.
Сейчас Рыльков отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии в Оренбургской области.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.