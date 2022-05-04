Уголовное дело о шести убийствах маньяка Олега Рылькова направляют в тольяттинский суд

Судья Самарского облсуда Евгения Балыкина направила в Центральный районный суд Тольятти уголовное дело маньяка Олега Рылькова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Олега Рылькова на этот раз его обвиняют в убийстве нескольких человек, сопряженном с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

По версии следствия, с августа 1993 г. по ноябрь 1994 г. в Центральном районе Тольятти Рыльков убил пять женщин и девушку, которой было 15 лет.

В январе 1994 г. маньяк выбрал жертву в доме на ул. Мира. Он ходил по подъезду и нашел открытую входную дверь. В квартире на диване спала женщина. Рыльков попытался связать руки и ноги потерпевшей, не смог из-за сопротивления жертвы. Тогда, угрожая ножом, он накинул ей на шею веревку, избил и три раза ударил ножом в шею. После этого обвиняемый украл деньги.

Весной того же года Рыльков расправился с женщиной, помешавшей ему напасть на несовершеннолетнюю. Тольяттинка увидела, как незнакомец пытается завести диалог с ребенком, и задала ему вопрос, чем привлекла внимание прохожих. После этого злоумышленник разбил окно и влез к ней в дом, избил жертву, повалил на пол и задушил.

Сейчас Рыльков отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии в Оренбургской области.