Стала известна дата рассмотрения жалоб на приговор по делу о гибели ребенка у ДК на пл. Кирова

На 29 сентября в Шестом кассационном суде назначена дата рассмотрения представления зампрокурора Самарской области Тимура Маслова и жалобы потерпевшей стороны на оправдательный приговор, вынесенный бывшему руководителю Дворца творчества Валерию Синцову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова. За это директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты был скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.

10 августа в Шестой кассационный суд поступили представление зампрокурора Самарской области Тимура Маслова и кассационная жалоба потерпевшей стороны. Как сообщили в кассационном суде, рассмотрение представления прокуратуры и кассационной жалобы назначено на 29 сентября.