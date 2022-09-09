"Т Плюс" приглашает гостей Дня города Самары на свою тематическую площадку

В воскресенье, 11 сентября, на Летней эстраде Струковского сада будет работать тематическая площадка "Т Плюс". Праздничные активности пройдут в честь Дня города Самары и в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии "ВместеЯрче-2022".
Гостей площадки "Т Плюс" встретит сказочный хранитель Энергограда — Теплослав. Он поделится со взрослыми и детьми правилами безопасного поведения в городе и советами по бережливому отношению к энергетическим и природным ресурсам. Также все желающие смогут поиграть в гигантские тематические кубики: при верной сборке будут складываться полезные советы для горожан.
Время работы тематической площадки "Т Плюс": с 12.00 до 15.00.
Всех гостей ждут приятные подарки от энергетиков.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа