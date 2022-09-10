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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре после комплексного благоустройства открыли сквер им. Куйбышева

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 сентября, в рамках трехдневного праздничного марафона, посвященного Дню города Самара, состоялось открытие обновленного сквера им. Куйбышева, сообщает мэрия города. Сквер, расположенный на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе, занял четвертое место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий, которое проходило в 2021 г. на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. За обновление локации проголосовали более 22,5 тыс. человек.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В рамках комплексного благоустройства в сквере полностью обновили плиточное покрытие пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, засеяли газоны. Также в сквере появились скамейки, расположенные вдоль окружности сквера, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По периметру сквера установили ограждения, обустроили уличное освещение.

Напомним, в этом году стало возможным благоустройство пяти общественных пространств: парк "Молодежный" (1 этап), парк "Воронежские озера" (1 этап), сквер им. Куйбышева, сквер у ЗАГСа в пос. Управленческий, сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской. За преображение именно этих территорий проголосовали самарцы.

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