Стало известно, когда и где в Самаре хотят поставить памятник Александру II

На этой неделе в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича презентовали макет памятника Александру II — Российскому Императору. Сам монумент хотят возвести на старой набережной, на Некрасовском спуске.
"Александр II вошел в историю как проводник широкомасштабных реформ и Царь-Освободитель. Он запомнился отменой крепостного права, судебными реформами. Он внес и большой вклад в развитие нашей губернии, в частности. Так, благодаря ему был возведен мост через Волгу, который долгое время оставался самым большим в Европе. Благодаря ему в Самаре открыли библиотеку, которая сейчас известна нам как областная библиотека", — рассказал "Волга Ньюс" заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев.
3 марта 2021 г. исполнилось 160 лет со дня провозглашения Манифеста об отмене крепостного права. Кроме того, в 2021 г. краеведы отметили 150-летие визита Александра II в губернию.
"Фигура его очень значима, но подчеркну, что памятник этот — не только Александру II, но и эпохе. Основное место, которое мы рассматриваем для установки монумента — это Некрасовский спуск, там сейчас просто площадка, на которой ничего нет. Если мы придем к соглашению с мэрией, то, думаю, за девять месяцев можно изготовить и сам памятник. Очень важно, что средства на его создание будут браться не из бюджета. Это полностью пожертвования меценатов", — рассказал Александр Милеев.
Подчеркивается, что памятник Александру II не будут устанавливать на площади Революции вместо памятника Ленину.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.