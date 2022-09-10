Стало известно, когда и где в Самаре хотят поставить памятник Александру II

На этой неделе в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича презентовали макет памятника Александру II — Российскому Императору. Сам монумент хотят возвести на старой набережной, на Некрасовском спуске.

"Александр II вошел в историю как проводник широкомасштабных реформ и Царь-Освободитель. Он запомнился отменой крепостного права, судебными реформами. Он внес и большой вклад в развитие нашей губернии, в частности. Так, благодаря ему был возведен мост через Волгу, который долгое время оставался самым большим в Европе. Благодаря ему в Самаре открыли библиотеку, которая сейчас известна нам как областная библиотека", — рассказал "Волга Ньюс" заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев.

3 марта 2021 г. исполнилось 160 лет со дня провозглашения Манифеста об отмене крепостного права. Кроме того, в 2021 г. краеведы отметили 150-летие визита Александра II в губернию.

"Фигура его очень значима, но подчеркну, что памятник этот — не только Александру II, но и эпохе. Основное место, которое мы рассматриваем для установки монумента — это Некрасовский спуск, там сейчас просто площадка, на которой ничего нет. Если мы придем к соглашению с мэрией, то, думаю, за девять месяцев можно изготовить и сам памятник. Очень важно, что средства на его создание будут браться не из бюджета. Это полностью пожертвования меценатов", — рассказал Александр Милеев.

Подчеркивается, что памятник Александру II не будут устанавливать на площади Революции вместо памятника Ленину.